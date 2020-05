MRPiPS: zadbaliśmy o to, aby samorządy otrzymały wsparcie w obsłudze "tarczy antykryzysowej"

Zadbaliśmy o przepisy, o program informatyczny, ale też zabezpieczyliśmy finansowo samorządy w obsłudze "tarczy antykryzysowej" - powiedziała we wtorek PAP wiceminister rodziny Alina Nowak. Samorządy absolutnie nie zostały same w realizacji tego zadania - dodała.

Radio Zet poinformowało we wtorek, że urzędy pracy są oblegane przez przedsiębiorców ubiegających się o mikropożyczki do 5 tysięcy złotych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Radio wskazało, że urzędy nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków. Problem dotyczyć ma dużych miast, m.in. Poznania, gdzie - jak wskazano - do tamtejszego urzędu spłynęło ponad 50 tysięcy wniosków, a urzędnicy zdołali rozpatrzyć tylko 10 proc. z nich.

O problemach związanych z rozpatrywaniem wniosków mówił także w ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wskazywał, że wniosków o wsparcie do Urzędu Pracy wpływa 4 tysiące dziennie, a w całej Warszawie jest ich 100 tysięcy do rozpatrzenia. "Myśmy nigdy nie mieli do czynienia z taką liczbą wniosków" - podkreślał. Jego zdaniem władza centralna przerzuca obowiązki na samorządy. Apelował do rządu o wsparcie finansowe.

Wiceminister rodziny pytana o problemy zgłaszane przez samorządy podkreśliła, że rząd nie zostawił władzy lokalnej samej w realizacji tego zadania.

"Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to instrument wsparcia, który doskonale się sprawdza i który cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Myślę, że w momencie, kiedy tarcza antykryzysowa wchodziła w życie - to był 1 kwietnia tego roku - było wystarczająco dużo czasu, aby samorządy przygotowały się do jej realizacji" - powiedziała Nowak.

Wskazała, że resort ze swojej strony przygotował m.in. proste wnioski, a także instrukcje dla urzędów, które miały uprościć procedurę dotyczącą pożyczki. Przypomniała, że zgodnie z przepisami, od środków wydatkowanych na działania zapisane w tarczy antykryzysowej, przysługuje 0,5 proc. na obsługę tych zadań.

"Aby wesprzeć samorządy zapisaliśmy w ustawie przekazanie środków dla Powiatowych Urzędów Pracy na realizację tego zadania. Dla mnie ważne jest w tym wszystkim to, aby nie tylko dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, ale także starosta, prezydent miasta spojrzeli szeroko na to zadanie, które zostało im przekazane i dostrzegli przedsiębiorców, którzy czekają na to wsparcie" - powiedziała Nowak.

Podkreśliła, że gospodarze miast powinni być otwarci na różne rozwiązania, by przyspieszyć obsługę wniosków. Jak dodała, istotna jest także współpraca osób odpowiedzialnych za ich realizację.

"Jest m.in. możliwość przeniesienia pracowników z innych jednostek samorządowych. Można z tych środków finansowych zatrudnić dodatkowe osoby, które część wniosków w formie papierowej będą wprowadzały do systemu informatycznego. Myślę, że tych rozwiązań jest bardzo dużo. Trzeba po prostu chcieć" - wskazała wiceminister.

"Dla nas bardzo ważne jest to, aby pomoc dla przedsiębiorców trafiała jak najszybciej. Dlatego zadbaliśmy o przepisy, o program informatyczny, ale też zabezpieczyliśmy środki na realizacje tego zadania, tak by wesprzeć samorządy. Samorządy absolutnie nie zostały same w realizacji tego zadania" - podkreśliła wiceszefowa MRPiPS.