MRPiT: 224 decyzje inwestycyjne warte ponad 7,9 mld zł w ramach PSI

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano od początku br. do końca października 224 decyzje inwestycyjne o wartości ponad 7,9 mld zł, z deklaracją stworzenia 3 tys. 559 nowych miejsc pracy – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

"W dobie pandemii koronawirusa chcemy jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji i zachęcić ich do większej aktywności" - zaznaczył cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że resort przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który trafił do wykazu prac Rady Ministrów.

"Pracujemy także nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych. Nadal będziemy też zachęcać do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczych oraz w Polsce Wschodniej" - wskazał Gowin.

Wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk podkreśliła, że resort chce "doprecyzować kryteria jakościowe", co ma poprawić przejrzystość obowiązujących przepisów i ułatwić przedsiębiorcom działalność na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. "Jest to tym bardziej istotne teraz, w czasie pandemii Covid-19" - stwierdziła.

MRPiT wskazało, że od początku 2020 r. do końca października br. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 224 decyzje inwestycyjne o łącznej wartości ponad 7,9 mld zł, z równoczesną deklaracją stworzenia 3 tys. 559 nowych miejsc pracy.

Z kolei od września 2018 r. - czyli od początku istnienia PSI - do końca października 2020 r. wydano 680 decyzji inwestycyjnych wartych 29 mld zł. W tym czasie inwestorzy zadeklarowali stworzenie 12 tys. 450 nowych miejsc pracy. "W grudniu 2018 r. już 50 proc. wartości inwestycji znalazła się poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych, na koniec 2019 r. ten odsetek wyniósł 55 proc., a do października 2020 r. wzrósł do 66 proc." - czytamy.

Resort zwrócił uwagę, że w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa począwszy od marca br. o 14 proc. rdr zmniejszyła się liczba wydawanych decyzji o wsparciu inwestycji. "Od października ich liczba zaczęła stopniowo wzrastać o 2 p. proc. w porównaniu z wrześniem" - wyliczono. W minionym półroczu o 36 proc. spadła też wartość inwestycji. "Tu też nastąpiło już lekkie odbicie - o 4 p. proc. w porównaniu do września" - wskazano. Na terenie PSI do września br. o 28 proc. zmniejszyła się liczba nowych miejsc pracy, "ale w październiku nastąpił wzrost o 4 p. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem".

Według ministerstwa w październiku w porównaniu do września br. "doszło 27 nowych projektów, o wartości ok 1,1 mld zł i deklaracją 387 nowych miejsc pracy". W 2020 r. w największych Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Katowickiej, Łódzkiej i Wałbrzyskiej rozpoczęto realizację 87 projektów na kwotę 3,5 mld zł.

Resort przypomniał, że w związku z pandemią wprowadzono szereg zmian w PSE. Obejmują one m.in. doprecyzowanie zapisów, a tym samym wydłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorcy, w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej (51 proc.). Jest też możliwość zaliczenia leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji; czy uporządkowanie klauzul informacyjnych i zasad korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej.

Wprowadzono ponadto "proprzedsiębiorcze rozwiązania" w innych przepisach, których celem jest - jak tłumaczy MRPiT - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjno-biznesowej SSE. Są to m.in.: doprecyzowanie zapisów w zakresie wszczynania i prowadzenia kontroli zdalnej realizowanej przez strefy u przedsiębiorcy; możliwość racjonalnego odraczania przez dużych przedsiębiorców terminów zapłaty swoim kontrahentom czy możliwość nabywania przez SSE nieruchomości rolnych.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji.