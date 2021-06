MRPiT: 95 mln euro na rozbudowę fabryki pojazdów ciężarowych w Niepołomicach (komunikat)

MRPiT informuje:

MRPiT informuje:

Premier Jarosław Gowin i wiceminister Anna Kornecka uczestniczyli w podpisaniu listu intencyjnego dot. rozbudowy zakładu MAN Truck & Bus SE w Niepołomicach.

- Ogłaszana dziś rozbudowa zakładu MAN w Niepołomicach sprawi, że stanie się on prawdziwym kolosem. Inwestycja ta oznacza bowiem setki - a docelowo tysiące - atrakcyjnych miejsc pracy. Oznacza dla niepołomickiego zakładu skok technologiczny i wyższe miejsce w łańcuchach dostaw. Oznacza wreszcie ważny krok na drodze transformacji naszego przemysłu w kierunku nowoczesności, konkurencyjności i efektywności. A to jest moje oczko w głowie i cel jednego z flagowych programów mojego ministerstwa. Otóż nowa Polityka Przemysłowa Polski zapewni nam powrót na ścieżkę trwałego i szybkiego wzrostu gospodarczego po pandemii.

Dodał:

- Wydarzenie to pokazuje, że w biznesie tak samo jak w życiu liczy się konsekwencja i działanie długofalowe, ale również kluczowe jest to, aby prowadzić grę zespołową - powiedział premier Jarosław Gowin podczas wydarzenia w Krakowskim Parku Technologicznym.

Rozbudowa zakładu MAN Trucks w Niepołomicach jest jednym z głównych elementów realizacji strategii New MAN w latach 2020-2022. . MAN Trucks sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącego w Niepołomicach zakładu produkującego samochody ciężarowe, dostawcze, autobusy oraz silniki. Zakład zatrudnia 828 osób. Planowane jest rozszerzenie działalności zakładu o nowe technologie (związane w dużej mierze z elektromobilnością).

Realizując tę inwestycję MAN stanie się jednym z największych pracodawców w regionie. Na terenie potencjalnej inwestycji działa podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego, Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która zapewnia przedsiębiorcom rozbudowaną infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności.

- Koncern MAN znajduje się w przełomowym momencie swojej historii, podejmując kompleksową transformację przedsiębiorstwa, które dyktują nam wyzwania przyszłości. Polska jest dla nas w tym procesie bardzo ważnym krajem. Mamy tu dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, centrum finansowo księgowe oraz spółkę sprzedażową, obecną na polskim rynku od ponad 28 lat. Nasi pracownicy w Polsce, a jest ich już ponad 5000, wykonują wspaniałą pracę, świadczą usługi na najwyższym poziomie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Niepołomice i zakład MAN Trucks będzie odgrywał w tym procesie znaczącą rolę - powiedział podczas uroczystości Michael Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus SE, odpowiedzialny za produkcję i logistykę.

- Dziś świętujemy sukces MAN i spektakularną rozbudowę istniejącego już zakładu. Niepołomicka Strefa Inwestycji to projekt śmiały. Mam nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się do tego, aby zacząć myśleć o Małopolsce jako o regionie nowoczesnego przemysłu. Przemysł jest i w coraz większym stopniu, będzie elementem małopolskiej tożsamości - powiedziała wiceminister Anna Kornecka.

Zakład w Niepołomicach odgrywać będzie istotną rolę we wprowadzaniu na rynek nowych technologii i odpowiedzi na wyzwania przyszłości, dostarczając rozwiązania dla mega trendów związanych z digitalizacją, elektromobilnością oraz jazdą autonomiczną w obszarze pojazdów ciężarowych. Te trzy kierunki rewolucjonizują dotychczasowe myślenie o transporcie. Stawiają też wyzwanie, ale i ogromną szansę dla pracowników, którzy uczestniczyć będą w transferze wiedzy i rozwoju kompetencji. Może coś o tym jacy jesteśmy dobrzy w elektromobilności?

- Cieszę się, że udało nam się przekonać koncern, by kolejny raz postawił na Polskę. Jako PAIH wspieraliśmy niemieckiego inwestora w zakresie uzyskania pomocy publicznej. Zakład MAN Trucks w Niepołomicach działa od 2007 roku. To duma, że jeden z najnowocześniejszych producentów ciężarówek na świecie funkcjonuje właśnie tutaj i wciąż się rozwija - powiedział Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wierzę, że ta warta wiele milionów euro inwestycja umocni nasz kraj jako lidera branży motoryzacyjnej. Polska jest dobrą lokalizacją dla nowych inwestycji. Świadczy o tym dobrze radząca sobie z globalnym spowolnieniem gospodarka, silnie rozbudowana branża logistyczna, wykształcone kadry oraz bliskość kluczowych rynków, m.in. Niemiec czy Francji. Nowa inwestycja spółki to podwójne korzyści: zyskuje i inwestor i polska gospodarka, a w szczególności region małopolski. Co równie ważne, to kolejne nowe, wysokojakościowe miejsca pracy. Wśród obsługiwanych obecnie przez PAIH projektów, jedną z najliczniejszych grup stanowią inwestycje właśnie z branży automotive - obsługujemy aż 21 projektów. Sektor ten od dawna jest jednym z filarów gospodarczych Polski - dodał.

Firma MAN Truck & Bus Polska jest obecna na polskim rynku od ponad 26 lat. W Niepołomicach od 2007 działa spółka MAN Trucks, produkująca pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej. Jest to jedna z najnowocześniejszych montowni ciężarówek na świecie. Powstające tam pojazdy trafiają do klientów w całej Europie.

W wydarzeniu udział wzięli Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Anna Kornecka, wiceminister rozwoju w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Michael Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus SE, Thorsten Campehl, prezes zarządu MAN Trucks, Wojciech Przybylski prezes Krakowskiego Parku Technologicznego oraz przedstawiciele władz lokalnych województwa małopolskiego.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Premiera Jarosława Gowina i wiceminister Anny Korneckiej.

- Przemysł jest atutem polskiej gospodarki. Siła krajowego przemysłu okazała się szczególnie istotna w momentach załamania międzynarodowego handlu, tak jak miało to miejsce na początku pandemii - powiedział wicepremier Gowin.

I poinformował, że w MRPiT w drodze dialogu, toczą się prace z udziałem środowisk branżowych i eksperckich nad strategiczną wizją rozwoju polskiego przemysłu.

Polityka Przemysłowa Polski to konkretne formy wsparcia sektorów przemysłowych. To zestawem działań, który ma pomóc w pełni wykorzystywać i rozwijać potencjał polskiego przemysłu. Została oparta o 5 zdefiniowanych osi rozwojowych odpowiadającym kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Polityka Przemysłowa służy wzmacnianiu istotnej z perspektywy unijnej reindustrializacji i budowie strategicznej autonomii. Jest też częścią Planu dla Pracy i Rozwoju.

Więcej o Polityce Przemysłowej Polski można się dowiedzieć pod tym linkiem.:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wicepremier-jaroslaw-gowin-przedstawil-polityke-przemyslowa-polski

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl