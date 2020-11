MRPiT: bez ograniczeń na stokach dla m.in. osób mieszkających w jednym gospodarstwie

Tylko osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg albo wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej mogą korzystać z wyciągów narciarskich, kolei linowych i przenośników taśmowych bez ograniczeń epidemicznych - wynika z wytycznych MRPiT i GIS ws. stoków narciarskich i turystycznych.

Jak wskazał resort, protokół sanitarny wypracowany wspólnie z branżą narciarską został we wtorek zaakceptowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. "Stoki narciarskie i turystyczne będą otwarte w sezonie zimowym 2020/21 przy ścisłym reżimie sanitarnym, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom" - podkreślono.

Jak wynika z przesłanego PAP przez resort komunikatu ws. wytycznych dot. stoków narciarskich i stacji turystycznych, "w zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej".

Ponadto, zarekomendowano działania pozwalające na zachowanie odstępów między klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie "tuneli" dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci.

Zalecono także informowanie osób na stokach, by - o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się ludzi w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego - na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowali zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym lub mający wspólny nocleg lub wspólnie podróżujący do stacji turystyczno - narciarskiej.

autor: Magdalena Jarco

