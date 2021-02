MRPiT chce, by nowe przepisy dot. prosumentów były gotowe do końca czerwca

Resort rozwoju, pracy i technologii chce, by nowelizacja przepisów OZE dot. prosumentów była gotowa do końca drugiego kwartału 2021 r. Głównym celem nowego prawa ma być rozszerzenie statusu prosumenta na mieszkańców bloków.

PAP skierowała pytania do resortu rozwoju, pracy i technologii nt. zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii dot. prosumentów.

MRPiT potwierdziło, że obecnie pracuje nad zmianami w systemie prosumenckim, a głównym założeniem zmian jest rozszerzenie statusu prosumenta o mieszkańców budynków wielolokalowych.

W tym przypadku chodzi o prosumenta grupowego, zbiorowego, który mógłby objąć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane pozyskaniem energii z odnawialnych źródeł energii.

"Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że takie zmiany najprawdopodobniej będą wymagać zmian w systemie opustów. Niemniej jednak ze względu na toczące się prace na tę chwilę jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach" - przekazało ministerstwo.

Zgodnie z ustawą o OZE, funkcjonuje system opustów czyli mechanizm, w którym sprzedawca rozlicza prosumenta w stosunku ilościowym 1 do 0,7 energii wprowadzonej do sieci wobec energii pobranej, a w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW prosumenci rozliczani są w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Dzięki noweli ustawy o OZE, od 29 sierpnia 2019 r. rozszerzony został prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji, funkcjonujący od 1 lipca 2016 r. Główna zmiana polegała na tym, że do grupy prosumentów energii odnawialnej dołączyli prosumenci biznesowi.

Resort rozwoju, pracy i technologii dodał, że projekt nowych przepisów dot. prosumentów ma w najbliższych tygodniach trafić do konsultacji publicznych. "Zakładamy, że proponowane przez nas zmiany zostaną wprowadzone do końca drugiego kwartału 2021 r." - poinformowano.

Istotnym elementem pozaustawowym wsparcia prosumentow jest program "Mój prąd", który wystartował w połowie 2019 roku. W grudniu ub.r. NFOŚiGW zamknął przyjmowanie wniosków w ramach programu. W ciągu dwóch edycji złożono 220 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystany został również cały, powiększony budżet programu w wysokości 1,1 mld zł.

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku ma zostać ogłoszony kolejny nabór w programie i oprócz finansowego wsparcia instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych ma obejmować również komponent ładowarek do samochodów elektrycznych, czy systemów zarządzania energią. Wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski informował w mediach, że trzecia edycja programu może ruszyć w drugim półroczu br. i może zostać zastosowany progresywny model finansowania. Oznaczało by on, że decydując się na sam panel PV otrzymalibyśmy mniejsze dofinansowanie niż jeśli połączylibyśmy to np. z ładowarką do samochodu.

Zgodnie z danymi Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec 2020 r. w Polsce funkcjonowało ok. 457 443 mikroinstalacji OZE (o mocy ponad 3 GW), co oznacza wzrost o 28,1 proc. względem końca trzeciego kwartału 2020 r. oraz o 196,2 proc. więcej względem końca 2019 r.