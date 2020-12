MRPiT chce, by w internecie można było sprawdzić przewodnika górskiego bądź hotel

Resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad stworzeniem publicznego rejestru, w którym można byłoby sprawdzić przewodników górskich - poinformował dyrektor w MRPiT Dominik Borek. Dodał, że ministerstwo chce tez stworzyć stronę, na której sprawdzić będzie można też obiekt noclegowy.

Dyrektor, który we wtorek brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji turystyki poinformował, że resort zastanawia się nad zmianami prawa dot. sposobu funkcjonowania przewodników górskich.

Przypomniał, że po deregulacji przepisów jedynym regulowanym zawodem przewodnika pozostał właśnie przewodnik górski.

Borek poinformował, że trwają prace ws. funkcjonowania rejestrów publicznych w turystyce. Powiedział, że ministerstwo chce, by w podobnym rejestrze, w którym są adwokaci czy radcowie prawni, znaleźli się również przewodnicy górscy. Zwrócił uwagę, że przewodnik górski to zawód zaufania publicznego, podobnie jak wymienione wcześniej zawody prawnicze.

"Chcemy, by można było poprzez wyszukiwarkę internetową wyszukać danego przewodnika górskiego i potwierdzić, że wykonuje zawód zaufania publicznego i po jego przewodnictwem będziemy czuli się bezpiecznie" - zwrócił uwagę przedstawiciel MRPiT.

Dyrektor dodał, że ministerstwo chciałoby również stworzyć stronę internetową, na której turyści mogliby sprawdzić obiekty noclegowe, co miałoby chronić interesy zbiorowe konsumentów.

Wyjaśnił, że turyści mogliby za pomocą tej strony sprawdzić, "czy dany obiekt działa zgodnie z prawem (...) by nie wprowadzał (turystów - PAP) w błąd". Zwrócił uwagę, że wiele obiektów noclegowych posługuje się nazwami chronionymi lekko zmodyfikowanymi, jak np. motelik, hotelik, czy pensjonacik, nie uzyskując przez to odpowiedniej kategoryzacji. Przypomniał, że w ramach rejestrów publicznych istnieje np. centralny wykaz obiektów hotelarskich.

Odnośnie przewodników górskich resort pracuje również nad tym, by znaleźli się oni też w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). ZSK opisuje, porządkuje różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze. Określa on też zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co ma gwarantować wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Dyrektor dodał, że w ministerstwie trwają również analizy i prace nad tym, by w polskich przepisach rozwiązać problem przewodników wysokogórskich. Obecne przepisy takiej kategorii nie formułują, są tylko przewodnicy górscy, którzy następnie dzieleni są na obszary (karpacki, sudecki i tatrzański) i na klasy.

"Często mamy do czynienia z dość trudnymi sytuacjami prawnymi jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji. Wiele państw UE w różny sposób do tego podchodzi. Trwają analizy i prace, aby tą sytuację rozstrzygnąć na ich korzyść (przewodników górskich - PAP), by przewodnik wysokogórski miał odzwierciedlenie w polskich przepisach, bo przewodnik wysokogórski to nic innego jak tatrzański przewodnik górski klasy pierwszej i drugiej" - wyjaśnił przedstawiciel MRPiT.