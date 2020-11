MRPiT chcemy dotrzeć do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych

Chcemy dotrzeć do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych, które dla nich przygotowaliśmy - wskazało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które rusza z cyklem webinariów dot. m.in. rozwiązań dla branży turystycznej.

"Pracujemy razem z przedsiębiorcami po to, aby warunki prowadzenia biznesu w Polsce były coraz lepsze i bardziej przyjazne. Stoją za tym konkretne rozwiązania i o nich chcemy mówić w gronie osób, które mogą z nich realnie skorzystać" - podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie przesłanym PAP.

Dodał, że webinaria są skierowane zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, jak i tych, którzy dopiero wchodzą do świata biznesu. W ich trakcie eksperci, przedstawiciele administracji publicznej mają m.in. wyjaśnić szczegóły nowych rozwiązań i usprawnień. "To będzie prawdziwa pigułka wiedzy" - zaznaczył wicepremier Gowin. "Warto poświęcić czas i dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z nowych rozwiązań, które dzieją się tu i teraz" - zachęcił.

Jak zaznaczył resort w komunikacie, webinaria będzie można oglądać w poniedziałki, środy i piątki o godz. 11 na https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/sezon-na-wiedze-webinaria i na kanale YouTube Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Chodzi o to, jak wyjaśnił resort, by "dotrzeć do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych, które dla nich przygotowaliśmy".

Tematy, które będą omawiane w listopadzie, to m.in.: Nowe Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej oraz przepisy dot. sukcesji firm rodzinnych.

"Reforma PZP została przygotowana po to, aby wzmocnić pozycję i zagwarantować lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych" - przypomniał resort. Ma to pozwolić "zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością". Celem nowego PZP ma być też zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach. Rozwiązania te mają ponadto przyczynić się do zwiększenia efektywności wydawania pieniędzy w systemie zamówień publicznych po to, by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty, zamiast kierować się wyłącznie najniższą ceną.

Z kolei zmiany w procesie budowlanym - jak podkreśla resort - zostały przeprowadzone po to, by "uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjny w budownictwie". Jednym z celów zmian jest deregulacja. Dzięki reformie przepisów mają zniknąć absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, czy paczkomatów. "Wzmacnia się też stabilność działań inwestora" - podkreślono.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet rozwiązań dla turystyki to m.in. preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.

MRPiT od kilku lat pracuje też nad "poprawą otoczenia prawnego procesów związanych z sukcesją firm, tak aby zapewnić rozwój przedsiębiorstw z pokolenia na pokolenie". Od początku 2020 r. możliwa jest sukcesja decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem (koncesje, pozwolenia). Dotyczy to sprzedaży albo darowizny firmy, a także powołania tymczasowego przedstawiciela - przypomniano. Będzie on, w przypadku śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, wykonywał prawa z jego udziału, mimo że sprawy spadkowe nie zostały jeszcze zakończone przed notariuszem albo w sądzie, a kontynuacja działalności przedsiębiorstwa wymaga współdziałania spadkobierców.

W poniedziałek ruszyło pierwsze z cyklu webinariów - poświęcone najważniejszym zmianom w nowym Prawie zamówień publicznych z perspektywy wykonawców. 4 listopada zaplanowano "Wsparcie dla przedsiębiorców: Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy". Z kolei np. 6 listopada 2020 r. tematem webinarium ma być "Budownictwo: Rozwój budownictwa mieszkaniowego w filarze społecznym i komunalnym".