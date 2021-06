MRPiT: do końca maja wydano 178 decyzji o wsparciu inwestycji w ramach PSI

Do końca maja wydano 178 decyzji o wsparciu nowych inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji - powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak. Dodał, że wartość inwestycji to ponad 6,5 mld zł, dzięki którym ma powstać blisko 5,3 tys. nowych miejsc pracy.

"Od stycznia do końca maja 2021 r. wydano łącznie 178 decyzji dot. inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji. W samym maju było ich 33." - wskazał wiceszef MRPiT. Piechowiak podkreślił, że wartość inwestycji to ponad 6,5 mld zł. "Zadeklarowano też utworzenie ponad 5,265 nowych miejsc pracy".

Największą liczbę decyzji o wsparciu wydały trzy strefy: Katowicka SSE, Łódzka SSE i Mielecka SSE - powiedział Piechowiak.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko - jak wcześniej - na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią kluczową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

Z danych resortu rozwoju, pracy i technologii wynika, że wzrasta udział polskiego sektora MŚP w liczbie realizowanych projektów w ramach PSI. W 2020 r. zwiększył się on do 65 proc. i utrzymał się na tym poziomie od stycznia do maja 2021 r. Według resortu deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają polskie mikro, małe i średnie firmy, wyniosła odpowiednio 17 proc. w całym 2020 r. oraz 24 proc. w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r.

Zdaniem Piechowiaka pandemia nie zmniejszyła też zainteresowania naszym krajem zagranicznych inwestorów. "Obserwujemy boom na Polskę; zainteresowanie jest w tej chwili bardzo duże" - stwierdził.

Dodał, że jednymi z wiodących państw pod względem inwestycji w Polsce są Korea Południowa oraz Niemcy. "Rozmawiamy też z amerykańskimi partnerami. Coraz więcej zapytań dotyczących inwestycji otrzymujemy od przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, które po brexicie szukają nowych rynków, by tam przenieść swoje inwestycje" - wskazał. Podkreślił, że naszym atutem jest położenie geograficzne oraz to, że w czasie pandemii gospodarka nie wyhamowała, m.in. dzięki uruchomieniu tarcz antykryzysowych. "To przynosi efekty, jesteśmy postrzegani przez zagranicznych inwestorów jako stabilny kraj jeśli chodzi o kwestie gospodarcze" - stwierdził Piechowiak.

