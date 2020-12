MRPiT: do przedsiębiorców trafiło ok. 170 mld zł z tarczy antykryzysowej

Niemal 170 mld zł wsparcia z tarczy antykryzysowej trafiło dotąd do przedsiębiorców; w najbliższym czasie otrzymają ok. 40 mld zł z tarczy finansowej PFR 2.0 i tarczy branżowej - poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jak wskazał resort rozwoju, pracy i technologii, "do tej pory do przedsiębiorców trafiło blisko 170 mld zł z tarczy antykryzysowej, a w najbliższym czasie popłynie do nich około 40 mld zł z tarczy finansowej PFR 2.0 i tarczy branżowej".

Rząd ogłosił tzw. tarczę finansową PFR 2.0 jesienią. Program o wartości do 35 mld zł jest kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych podczas pierwszej fali pandemii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach, a także ochrona miejsc pracy. Wnioski o wsparcie będzie można składać w 18 bankach za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Subwencje będą wypłacane od 15 stycznia do 28 lutego.

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych z powodu pandemii sektorów - m.in. gastronomicznego, turystycznego, sprzedaży detalicznej. W jej ramach mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, tzw. małej dotacji do 5 tys. zł, czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na cały etat - zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i ozusowanego zlecenia. Przewidziano też rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić gospodarkę i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Obejmuje: ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, inwestycje publiczne.