MRPiT: do przedsiębiorców trafiło ponad 600 mln zł z bonów turystycznych

Do przedsiębiorców trafiło ponad 600 mln zł w ramach programu Polski Bon Turystyczny - podało w piątek ministerstwo rozwoju, pracy i technologii. Do 1 lipca rodzice aktywowali ponad 2 mln bonów.

"W ożywieniu sektora turystycznego, poszkodowanego przez pandemię, kluczową rolę odgrywa turystyka krajowa. Program Polski Bon Turystyczny stymuluje ją i zachęca rodziny z dziećmi do korzystania z różnorodnych ofert przygotowanych przez właścicieli obiektów noclegowych czy organizatorów wypoczynku" - wskazał, cytowany w piątkowej informacji resortu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Podkreślił, że dzięki temu projekt wspiera polską branżę turystyczną.

"Realizacja bonów u konkretnych podmiotów przekłada się na ich wyższe obroty, utrzymanie miejsc pracy czy rozwój infrastruktury" - dodał Gowin.

W programie Polski Bon Turystyczny, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej, zarezerwowano łącznie 4 mld zł. Środki te są przekazywane na pokrycie kosztów wypoczynku oraz wycieczek dla rodzin z dziećmi i trafiają bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy przyłączyli się do programu, tj. dokonali rejestracji w bazie podmiotów turystycznych realizujących płatności bonami. "Do tej pory Polacy pobrali już ponad 2 mln bonów o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł" - podał resort rozwoju.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy zwrócił uwagę, że program służy też promocji obiektów, które są w bazie i mogą przyjmować płatności bonem. "Z bonu skorzystać chce co szósta osoba wybierająca się na wakacje - zaznaczył Gut-Mostowy. Przytoczył badania KRD z których wynika, że większość Polaków skorzysta w tym roku z sezonu wakacyjnego i wyjedzie na urlop. 75 proc. respondentów planuje wakacje w kraju.

Według prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szlachty stale rosnąca liczba aktywowanych i zrealizowanych bonów pokazuje, że beneficjenci programu w najbliższych miesiącach będą "pokaźną grupą odbiorców obiektów noclegowych i wycieczek".

Szlachta zaznaczył, że program Polski Bon turystyczny przyczynił się do znaczącego ożywienia turystyki dla dzieci i młodzieży. Jak powiedział, podmioty turystyczne coraz częściej dostosowują swoje oferty do potrzeb rodzin z dziećmi. "Aktywowane bony można wykorzystać płacąc za noclegi, wycieczki, kolonie i obozy, czy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami" - wskazał.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel liczy, że właściciele obiektów noclegowych, którzy jeszcze nie dołączyli do programu - widząc duży popyt na usługi realizowane za pośrednictwem bonu - zarejestrują się i skorzystają z szansy na zwiększenie obrotów.

Lista obiektów oferujących możliwości realizacji bonu dostępna jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej www.bonturystyczny.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowana. W programie Polski Bon Turystyczny uczestniczy ponad 25 tysięcy podmiotów z całego kraju i nadal dołączają do niego kolejne - wynika z danych MRPiT.

Rodziny, które nie zrealizowały jeszcze bonu, mogą to zrobić do 31 marca 2022 r. Aby z niego skorzystać, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Bon w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru przesyłany jest na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Następnie przy płatności za zarezerwowany nocleg lub imprezę turystyczną należy podać właśnie ten unikalny numer. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wykorzystania przysługującej kwoty.

Każdemu dziecku, które nie ukończyło 18. roku życia, przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Natomiast dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do świadczenia podstawowego o wartości 500 zł oraz świadczenia dodatkowego również takiej wysokości, czyli łącznie 1000 zł.

