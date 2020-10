MRPiT: dopłaty do czynszu też dla osób bez "zdolności czynszowej"

Pakiet mieszkaniowy rozszerza możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają "zdolności czynszowej" - zaznaczył resort rozwoju, pracy i technologii. Nowe rozwiązania mają też umożliwić dojście do własności nowego mieszkania osobom o niskich dochodach.

We wtorek w Sejmie odbyło się II czytanie tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, projekt trafił do komisji.

Jak zaznaczyło MRPiT, dotąd dopłaty do czynszu mogły dostawać gospodarstwa domowe, których dochody nie wystarczają do zakupu mieszkania, ale wystarczają do opłacania czynszu. "Nowe rozwiązania rozszerzą tę grupę, pozwalając na uzyskiwanie tych dopłat także przez osoby, które nie mają +zdolności czynszowej+ oraz mają być szansą dla tej grupy gospodarstw domowych na dojście do własności nowego mieszkania" - wyjaśnił resort. To nowa opcja dla "stających na nogi" lokatorów mieszkań komunalnych - dodano.

MRPiT przypomniało, że dopełnieniem programów wspierających społeczne budownictwo czynszowe jest program dopłat do czynszu "Mieszkanie na start" (MnS), realizowany od 1 stycznia 2019 r. "Ma charakter proinwestycyjny i uzupełnia działania dotyczące budowy mieszkań z pakietu +Mieszkanie plus+" - podkreślono. Obok inwestycji prowadzonych na zasadach rynkowych, dotyczy mieszkań budowanych we współpracy z gminą w programach wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. "Dopłaty do czynszu mają na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych (uzyskujących średnie dochody) i są dużym wsparciem dla wielu rodzin" - wskazano.

Kluczowymi podmiotami, na których oparta jest realizacja programu, są inwestorzy (podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe i wynajmujące mieszkania), gminy (współpraca z inwestorem, kryteria naboru najemców, przyznanie dopłaty do czynszu i pośrednictwo w wypłacie) oraz BGK, który operacyjnie odpowiada za wypłatę wsparcia ze środków Funduszu Dopłat - wymienił resort.

Rozwiązania proponowane w ramach społecznej części pakietu mieszkaniowego zakładają: możliwość stosowania dopłat do czynszu w przypadku podnajmu mieszkania od gminy, jeżeli gmina wynajmuje lokal od inwestora. Z kolei w przypadku mieszkań wynajmowanych przez gminę w celu podnajmu osobom fizycznym, jeśli mieszkanie jest objęte programem MnS, "wyłączenie warunku stosowania do tych lokali zasad mających zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy". Oznacza to, że gmina będzie mogła sama zdecydować, jaką kwotę jest w stanie pokryć sama, a jaką kwotę będzie płacić podnajemca.

W przypadku gdy gmina wynajmuje mieszkanie bezpośrednio od inwestora w celu podnajmu beneficjentowi wsparcia, przewidziano "zwolnienie najemcy od bezwzględnego obowiązku posiadania zdolności czynszowej (ryzyko bieżącego pokrywania opłat czynszowych w całości przejmuje w takiej sytuacji gmina, jako bezpośredni najemca)".

Oznacza to, jak tłumaczy resort, że przy odpowiednim zaangażowaniu gminy, np. w postaci przekazania swoich gruntów do lokalnego TBS, który wybudował blok na tym terenie, będzie ona mogła wynająć w zamian kilka mieszkań, a następnie podnająć je rodzinom zamieszkującym mieszkania komunalne.

"Wielu obecnych mieszkańców zasobu komunalnego to osoby, które, mimo trudności finansowych, regularnie starają się opłacać czynsz, są dobrymi sąsiadami, niejednokrotnie aktywnie uczestniczącymi w życiu wspólnoty samorządowej" - zaznaczono. Zdaniem resortu proponowane rozwiązanie to szansa właśnie dla nich.

Resort przyznał, że opłaty czynszowe mogą okazać się nieco wyższe, "ale rodzinę będzie na to stać, ponieważ skorzysta z dopłat do czynszu z programu +Mieszkanie na start+" - nawet przez 15 lat. Na takim rozwiązaniu ma też skorzystać gmina. "Dzięki prowadzonej elastycznej polityce mieszkaniowej zmniejszy się kolejka do mieszkań komunalnych, bo na zwolnione mieszkania w zasobie będą mogły wprowadzić się oczekujące na przydział osoby" - ocenił resort.