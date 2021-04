MRPiT: dzięki inwestycji Align Technology na Dolnym Śląsku powstanie 2,5 tys. nowych miejsc pracy

We Wrocławiu Align Technology zbuduje zakład produkcyjny medycznego druku 3D - przekazał w czwartek resort rozwoju, pracy i technologii. Dodano, że dzięki tej inwestycji w ciągu kilku lat w regionie powstanie ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

"Rozwój polskiego przemysłu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, to jeden z priorytetów naszego rządu, co uwypuklimy w opracowanej Polityce Przemysłowej Polski. Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki zarówno dla rozwoju rodzimych firm, jak również zachęcania kapitału zagranicznego do inwestycji w Polsce. Konsekwentnie wspieramy inwestycje w cyfryzację" - podkreślił, cytowany w komunikacie, wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Minister dodał, że Polska posiada jednych z najlepszych na świecie specjalistów z obszaru IT i cyfryzacji, a instrumenty wsparcia, takie jak specjalne strefy ekonomiczne czy rządowy program grantowy znacznie upraszczają procedurę inwestycji i rozwoju biznesu.

"Cieszy nas, że kolejny inwestor - firma Align Technology, docenił te możliwości i zdecydował się na ekspansję w regionie EMEA, lokalizując jedne z najnowocześniejszych zakładów druku 3D i produkcji cyfrowej na terenie Polski" - wskazał Gowin.

Ministerstwo wyjaśniło, że Align Technology jest największym na świecie producentem wykorzystującym technologię druku 3D. Każdego dnia w jej zakładach na całym świecie powstaje 700 tys. unikalnych części spersonalizowanych nakładek ortodontycznych. Z systemu Invisalign korzysta ponad 200 tys. certyfikowanych stomatologów i ortodontów.

Resort dodał, że firma ogłosiła plany uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu - pierwszego w Europie i trzeciego na świecie (po zakładach w Juarez w Meksyku i Ziyang w Chinach). Bezpośrednio z zakładu przezroczyste nakładki Invisalign będą dostarczane do współpracujących z firmą lekarzy, którzy wykorzystają je w leczeniu wad zgryzu u swoich pacjentów. Inwestycja będzie stanowiła rozszerzenie działań lokalnych placówek, do których zaliczają się zakłady planowania leczenia (TREAT) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

Jak poinformowano, rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na początku 2022 r.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda dodał, że w nowym zakładzie docelowo zatrudnienie znajdzie nawet 2500 osób.

