MRPiT: grunty KZN też dla budownictwa społecznego

Krajowy Zasób Nieruchomości ma mieć więcej możliwości w gospodarowaniu swoim zasobem - wynika z rozwiązań zawartych w pakiecie mieszkaniowym. KZN będzie mógł np. przystępować do istniejących towarzystw budownictwa społecznego - zaznacza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

We wtorek obyło się w Sejmie II czytanie tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego. Obejmuje on m.in. rozwiązania dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt trafił do komisji.

Jak podkreślił resort rozwoju, pracy i technologii, Krajowy Zasób Nieruchomości ma być "wsparciem dla inwestorów i jednostek samorządu terytorialnego w korzystaniu z nowych rozwiązań" pakietu mieszkaniowego.

"Chcemy znacznie poszerzyć wykorzystanie jego potencjału w zwiększaniu zasobu społecznych mieszkań czynszowych. KZN będzie miał więcej możliwości działań w gospodarowaniu swoim zasobem" - stwierdzono. Ma tworzyć i przystępować do istniejących towarzystw budownictwa społecznego. Dotychczasowe regulacje, jak przypomniano, nie przewidywały tej formy działań KZN.

Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w pakiecie mieszkaniowym, w KZN ma zostać utworzony Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN. Celem funduszu będzie zabezpieczenie środków finansowych, które zostaną przeznaczone wyłącznie na: tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub obejmowanie udziałów w istniejących towarzystwach budownictwa społecznego lub SIM. "Będzie on zasilany środkami pochodzącymi ze zbycia nieruchomości KZN" - wyjaśniono. Ma też być możliwe współfinansowanie nowo utworzonych inwestycji TBS lub z udziałem KZN - ze środków pochodzących ze zbycia nieruchomości Zasobu.