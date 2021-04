MRPIT: Indeks PMI w marcu 2021 r. - komentarz wiceministra Roberta Tomanka (komunikat)

- MRPiT informuje:

Wskaźnik koniunktury PMI (Purchasing Managers' Index) dla przemysłu wzrósł w marcu tego roku do 54,3 pkt., osiągając wartość najwyższą od lutego 2018 r. Jest to czwarty wzrost z rzędu, co jest najdłuższą sekwencją wzrostową od 2013 r. Jako wskaźnik wyprzedzający gospodarki zapowiada wzrost PKB.

- PMI powyżej 50 świadczy o tym, że managerowie zwiększają nabycie dóbr i usług, a jeśli jeszcze rośnie, oznacza to zapowiedź wzrostu gospodarczego. Tym samym można prognozować optymistyczne scenariusze dotyczące PKB - powiedział dr hab. Robert Tomanek.

Cztery spośród pięciu subindeksów (czas dostaw, nowe zamówienia, produkcja i zatrudnienie) pozytywnie wpłynęły na ogólny wskaźnik. Zwiększony popyt spowodował, że najsilniej od stycznia 2017 r. wzrosły zaległości produkcyjne, i to mimo tego, że tempo wzrostu produkcji było najszybsze od ośmiu miesięcy. Na wzrost zaległości wpłynęły także ograniczona dostępność surowców oraz niedobór pracowników (chociaż tempo wzrostu zatrudnienia było najszybsze od czerwca 2018 r.). Nastroje polskich przedsiębiorców z sektora wytwórczego pozostają optymistyczne, głównie ze względu na ciągły wzrost napływu nowych zamówień. Optymizm wzmagają też informacje o szczepieniach i nadzieje na zniesienie obostrzeń.

