MRPiT: Możliwe jest utrzymanie tempa inflacji na podobnym poziomie

W listopadzie można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na poziomie zbliżonym do październikowego - ocenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komentarzu do danych GUS. W ujęciu rocznym analitycy oczekują zbliżonego tempa zmian cen żywności oraz cen paliw.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. wzrosły o 3,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

Analitycy MPTiR zwrócili uwagę, że tempo inflacji jest wolniejsze od notowanego we wrześniu (3,2 proc.) oraz od oczekiwań.

Resort podkreślił, że w październiku nastąpiło zahamowanie notowanego w ostatnich miesiącach spowolnienia spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Ich spadek wyniósł - podobnie jak we wrześniu - 9,2 proc. (rdr). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1 proc. niższe niż we wrześniu br. - dodali.

"W październiku (rdr) notowaliśmy kolejny miesiąc z rzędu spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 2,3 proc. wobec 2,7 proc. we wrześniu" - zaznaczyli analitycy. Jednocześnie październikowy poziom cen żywności i napojów był o 0,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej; w tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,8 proc. (rdr) i 0,3 proc. (mdm) - dodali.

W ocenie MRPiT w listopadzie "można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na zbliżonym poziomie". "W ujęciu rocznym oczekujemy zbliżonego tempa zmian cen żywności oraz cen paliw" - prognozują analitycy.