MRPiT na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym m.in. o Polskim Ładzie

Szef resortu Jarosław Gowin oraz jego zastępcy Anna Kornecka, Robert Tomanek, Olga Semeniuk i Marek Niedużak wzięli udział w XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, rozmawiając m.in. o Polskim Ładzie i Polityce Przemysłowej Polski - poinformował we wtorek MRPiT.

Jak podał resort, tegoroczną edycję EEC Online otworzyła rozmowa z wicepremierem, ministrem rozwoju, pracy i technologii Jarosławem Gowinem na temat między innymi Polskiego Ładu.

"Powołaliśmy międzyresortowy zespół do pracy nad deregulacją, na czele którego stoi minister Anna Kornecka. Cyfryzacja, uproszczenie przepisów, likwidacja barier, szybsze wydawanie decyzji, składanie wniosków drogą elektroniczną to najważniejsze założenia ustaw deregulacyjnych opracowywanych w ministerstwie. Uproszczenie procesu budowlanego jest naszym priorytetem w ramach Polskiego Ładu. Zależy nam również na przeniesieniu przepisów do praktyki urzędniczej, a nie tylko pozostawienie ich na papierze" - mówił na kongresie minister Jarosław Gowin, cytowany w informacji resortu.

Według ministerstwa, tematem rozmowy była również Polityka Przemysłowa Polski. "We współpracy ze środowiskiem biznesowym i ekspertami opracowujemy Politykę Przemysłową Polski, w której zawarliśmy działania sektorowe skierowane do konkretnych branż. Wyodrębniliśmy kilkanaście branż tradycyjnego i nowego przemysłu z największym potencjałem rozwojowym, dla których przygotowujemy specjalne kontrakty branżowe. Państwo w gospodarce powinno stosować zasadę pomocniczości. Ale bezpieczeństwo geopolityczne i energetyczne, zwłaszcza w położeniu Polski, wymaga działalności i interwencji państwa" - dodał Gowin, cytowany przez MRPiT.

Jak napisano, celem polskiego rządu oraz regulacji opracowywanych w MRPiT jest zwiększenie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie długofalowej. Jednym z instrumentów jego realizacji jest Krajowy Plan Odbudowy. Główne obszary realizacji KPO to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz transformacja cyfrowa.

"Konsultacje KPO trwają i będą trwały prawie przez cały czas funkcjonowania tego instrumentu. To nowy instrument i cała Europa dopiero się go uczy. Jesteśmy cały czas w dialogu z przedsiębiorcami i samorządami, a to niewątpliwie będzie miało wpływ na kształt KPO, ale na tym nie koniec. Będzie można dokonywać korekt tego dokumentu w trakcie realizacji zadań" - mówił według relacji MRPiT wiceminister Robert Tomanek podczas dyskusji na temat KPO w ramach ECC Online.

Według resortu, kolejnym wyzwaniem rozwoju postpandemicznego w Polsce jest cyfryzacja administracji publicznej, o której rozmawiano na ECC w debacie Cyber Poland 2025. Jak mówiła podczas panelu wiceminister Olga Semeniuk, w ciągu blisko 1,5 roku trwania pandemii Polska posunęła się o ok. 5 lat naprzód w procesie transformacji cyfrowej, także w obszarze e-administracji i e-gospodarki.

"Wiele rzeczy związanych z przedsiębiorczością, takie jak e-faktura czy zgłaszanie zmian w KRS-ie możemy wykonać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. W wyniku tych działań Polska w dwa lata wskoczyła z 31. na 9. miejsce w światowym rankingu e-partycypacji ONZ. Wyzwania związane z KPO i Polskim Ładem znajdują odzwierciedlenie w procesie cyfryzacji i gospodarki 4.0. W ministerstwie przygotowaliśmy na przykład Polski Inkubator Rzemiosła, który ma wesprzeć - także w dostępie do e-usług - mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z branży rzemieślniczej. Pracujemy również nad e-rozwiązaniami w obrębie budownictwa" - zaznaczyła Semeniuk, cytowana przez resort.

Z kolei - według relacji MRPiT - wiceminister Anna Kornecka podczas dwóch wystąpień na ECC Online podkreśliła rolę energetyki odnawialnej oraz energooszczędnego budownictwa dla polskiej gospodarki.

"Polska jest na początku drugiej fazy transformacji energetycznej. Dynamicznie rozwijamy OZE, gwałtownie rośnie segment prosumencki, ale ogranicza nas elastyczność sieci dystrybucji i sieci przesyłowej i koszt modernizacji sieci. Nowa perspektywa unijna w połączeniu z pakietem dokumentów Zielony Ład wskazuje naturalny kierunek rozwoju: od źródeł odnawialnych, poprzez zarządzanie energią i jej magazynowanie, do wspólnego działania na rzecz taniej, dostępnej i czystej energii" - przekonywała wiceminister Kornecka, cytowana w informacji resortu.

Według MRPiT, kolejnym celem wynikającym z KPO jest zmniejszenie energochłonności, możliwe do zrealizowania w ramach zielonego, nowego budownictwa, także termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych. "Pandemia nie zatrzymała zielonej rewolucji. Wymagania dotyczące energooszczędności budynków w Polsce określone zostały tak, aby po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki, były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Jednocześnie inwestycje w renowacje budynków przyczyniają się do zmniejszenia kosztów utrzymania, wpływają pozytywnie na stan zdrowia użytkowników, poprawę środowiska naturalnego, a także mają dobry wpływ na rozwój gospodarki, m.in. przez stymulowanie stosowania coraz nowocześniejszych rozwiązań" - powiedziała Anna Kornecka.

Jak poinformował resort, wiceminister Marek Niedużak z kolei wziął udział w dyskusji na temat "Nowe Życie Firm - restrukturyzacja odpowiedzią na problemy finansowe wywołane pandemią". Głównym tematem spotkania było uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, przewidziane w tarczy 4.0. Nowa procedura została dobrze oceniona przez przedsiębiorców i doradców restrukturyzacyjnych. Wyważono poziom ochrony dłużnika i wierzyciela - w 2020 r. był to najpopularniejszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.

