MRPiT odpowiada w "Polskim Ładzie" za m.in. Nową Politykę Przemysłową, eksportową, Tarczę Prawną

Nowa Polityka Przemysłowa Polski, polityka eksportowa, Tarcza Prawna, ustawa o fundacji rodzinnej czy reforma planowania przestrzennego - to część inicjatyw związanych z "Polskim Ładem", za które odpowiada resort rozwoju, pracy i technologii.

W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której zaprezentowany został tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

Resort rozwoju, pracy i technologii kierowany przez wicepremiera Jarosława Gowina poinformował w sobotę o najważniejszych inicjatywach, rozwiązaniach prawnych, za które odpowiada, a znalazły się w "Polskim Ładzie".

Pierwszym elementem jest Polityka Przemysłowa Polski, która ma odpowiadać na wyzwania w perspektywie postcovidowej. Ministerstwo podkreśliło, że jest ona oparta na realnych potrzebach przemysłu określonych w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu i skupia się na budowie odporności i suwerenności przemysłu. Jak przypomniano, że Polityka Przemysłowa Polski ma pięć komponentów: cyfryzacja, Zielony Ład, lokalizacja, bezpieczeństwo, nowoczesne społeczeństwo.

"Program przewiduje również innowacyjny sposób stymulowania współpracy i dialogu wewnątrz branży. Kontrakt branżowy to umowa pomiędzy administracją publiczną a przedstawicielami branży na realizację uzgodnionych obopólnie zobowiązań w średnim okresie. W kontrakcie oferujemy wsparcie rozwoju danej branży poprzez +szyte na miarę+ instrumenty polityki państwa - legislacyjne, programowe i instytucjonalne" - dodano.

Kolejnym elementem, za który odpowiada MRPiT jest polityka eksportowa. Resort zwrócił uwagę, że ten sektor wykazał, jak ważny jest dla gospodarki szczególnie w okresie pandemii. Przypomniano, że w 2020 r. nastąpił 10-krotny wzrost dodatniego salda wymiany towarowej w handlu zagranicznym Polski do 53,7 mld zł. Mimo pandemii eksport Polski wzrósł o 2,8 proc. r./r. i osiągnął wartość 1 051,9 mld zł.

Mimo dobrych wyników, ministerstwo zwraca uwagę, że przed polskim eksportem wciąż stoją wyzwania, dlatego opracowywana "polityka eksportowa" ma m.in. zwiększyć stopień internacjonalizacji naszych firm (zwłaszcza MŚP), bardziej umacniać relacje gospodarcze z krajami UE, zwiększyć udział w polskim eksporcie krajów pozaunijnych i wyrobów wysokiej techniki.

"W tym zakresie zostaną zdefiniowane i zaadresowane działania dla całej administracji. Mają one stanowić odpowiedź na kluczowe wyzwania dotyczące ekspansji zagranicznej Polski. Całość działań będzie skorelowana z powstającą właśnie Polityką Przemysłową Polski, której istotnym elementem będzie koncentracja wsparcia na kluczowych branżach, stanowiących ważną pozycję eksportową kraju oraz tych, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski na świecie" - podkreślono.

Trzecim elementem działań resortu i "Polskiego Ładu" jest opracowywana Tarcza Prawna. Pierwsza odsłona Tarczy obejmuje m.in. elektronizację procedur, ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjność postępowań czy szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy.

Ministerstwo dodało, że kolejnym, ważnym elementem Ładu jest też przygotowany projekt ustawy o fundacji rodzinnej, którego celem jest ułatwienie sukcesji firm, w szczególności ze względu na zachodzące w nich zmiany pokoleniowe. Tego typu fundacje od wielu lat działają m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, czy Liechtensteinie.

Resort wyjaśnił, że wprowadzenie sytemu prawnego instytucji fundacji rodzinnych ułatwi np. wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych; budowę silnych rodzimych marek, akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem oraz nowe inwestycje. Projekt w tej sprawie ma trafić do parlamentu w drugiej połowie br., a ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Resort rozwoju pracuje również nad wprowadzeniem przepisów ograniczających obowiązki formalne przy składaniu dokumentów przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także uproszczeniu i przyspieszeniu weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających.

Jak wyjaśniono, projektowane przepisy zakładają, że wykonawca korzystający z certyfikacji zamiast wielokrotnego gromadzenia i składania licznych dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań zrobił to wyłącznie raz, na potrzeby certyfikacji. Dodano, że następnie przez cały okres ważności certyfikatu będzie mógł się nim posługiwać w celu pozyskania nowych zamówień publicznych.

Dodano, że certyfikacja zamówień publicznych ma być fakultatywna, zamawiający nie będą zobligowani do żądania złożenia stosownego certyfikatu, a posłużenie się certyfikatem będzie zawsze zależało od wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie będą posiadać certyfikatu, będą mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu w sposób "tradycyjny".

Ministerstwo wskazało, że przepisy dot. certyfikacji zamówień publicznych miałby wejść od 1 stycznia 2023 r.

MRPiT pracuje także nad określeniem w Kodeksie Pracy pracy zdalnej. Chodzi o to, by, pracownicy mogli korzystać z takiej formy świadczenia pracy na stałe. Jak zapewniono, mają być również zapewnione odpowiednie gwarancje dot. ochrony pracownika. Ministerstwo zapowiedziało, że projekt dot. pracy zdalnej ma być wkrótce skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a następnie do konsultacji publicznych.

Poinformowano, że przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpią obecne przepisy Kodeksu pracy o telepracy. Zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określane w porozumieniu między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi albo w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Dodano, że projektowane przepisy odnosić się będą do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej.

"Polski Ład" przewiduje również reformę instytucji rynku pracy i ustawę o wspieraniu zatrudnienia - przekazał resort. Po zmianach w przepisach, powstać ma sieć sprawnie zarządzanych wojewódzkich urzędów pracy i centrów wspierania zatrudnienia, które powstaną na bazie dotychczas funkcjonujących powiatowych urzędów pracy.

MRPiT wyjaśniło, że zmianie ulegnie np. kwestia dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego, które zostanie odłączone od statusu bezrobotnego. "Dzięki temu centra wspierania zatrudnienia będą realizowały przede wszystkim działania skoncentrowane na aktywnych formach pomocy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, pracujących oraz pracodawców" - podkreślono.

Działania resortu określone w "Polskim Ładzie" dotyczą także reformy planowania przestrzennego. Ministerstwo podkreśliło, że przez bezład możemy rocznie tracić co najmniej 84 mld zł.

W reformie ładu przestrzennego planowanie jest wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu planowania przestrzennego, którego podstawą będzie plan ogólny. Będzie to akt prawa miejscowego obejmujący zasięgiem cały obszar gminy oraz wyznaczający ramowe założenia zagospodarowania przestrzeni. Konkretne przeznaczenie terenów będzie wskazywane na podstawie planu zabudowy, Zintegrowanego Projektu Inwestycyjnego lub decyzji lokalizacyjnej.

Dodano, że opracowane zostaną też standardy urbanistyczne gwarantujące mieszkańcom dostęp do odpowiedniej infrastruktury i niezbędnych usług. Mają one ograniczać wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla terenów niedostosowanych do potrzeb przyszłych mieszkańców.

MRPiT poinformowało ponadto, że ważnym wyzwaniem będzie również cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych. Ma ona uprościć procedury związane z procesem budowlanym a tym samym przyspieszyć działania wszystkich interesariuszy.

Dodano, że cyfryzacja w sposób jasny ustali również chronologię rozpatrywania spraw przez uczestników procesu, co wpłynie na jego przejrzystość.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl