MRPiT: Polska na 4 miejscu w UE pod względem zgłoszonych wzorów przemysłowych

Polska plasuje się na 4 miejscu w Unii Europejskiej pod względem zgłoszonych wzorów przemysłowych, zaraz za Niemcami, Włochami i Francją - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Trwają prace nad ustawą lepiej dostosowującą ochronę wzorów do nowych technologii - dodano.

Resort zaznaczył, że w 2020 roku, mimo pandemii, do Urzędu Patentowego RP wpłynęło tyle samo zgłoszeń wzorów przemysłowych co w 2019 r., a z danych Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej wynika, że Polska nieprzerwanie od 2019 r. plasuje się na 4. pozycji pod względem liczby zgłoszeń wzorów przemysłowych, zaraz za Niemcami, Włochami i Francją. Podkreślono też, że spośród tych państw tylko Polska i Niemcy odnotowały wzrost liczby zgłoszeń w tym okresie, przy czym w przypadku Polski był on największy i wyniósł 2 proc.

Obecnie - jak czytamy - największy wzrost nowych zgłoszeń wzorów występuje w tekstyliach, opakowaniach i dozownikach, a zmiany w designie są spowodowane pojawieniem się nowych potrzeb. Doskonałym przykładem - jak wskazało MRPiT jest maseczka ochronna wykonana z biodegradowalnego poliaktydu, opracowana przez zespół prof. Izabelli Krucińskiej z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. "Specjalny filtr zatrzymuje nawet do 95 procent zanieczyszczeń i patogenów, a innowacyjne i przyjazne środowisku maseczki ulegają rozkładowi już po 6 tygodniach" - wyjaśniono.

"Design to także język komunikacji. Z jego pomocą promujemy np. postawy proekologiczne, a więc dzięki dobremu designowi możemy zmieniać zachowania. Polski dobry design to zasługa bardzo wysokiego potencjału kadry wzornictwa przemysłowego" - powiedział cytowany w informacji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Zaznaczył, że design odgrywa też ważną rolę przy wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej, dlatego został wskazany jako jedna z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tomanek dodał, że na działania związane z rozwojem wzornictwa zostały przeznaczone znaczne środki finansowe, m.in. w programach takich jak "Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus" czy "Ochrona własności przemysłowej" i wiele innych, w tym obejmujące prace badawczo-rozwojowe.

"Aktualnie trwa jeszcze program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości +Wzór na konkurencję+. Bardzo zachęcam wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP do wzięcia udziału" - zaznaczył wiceminister.

W informacji wskazano, że design ma silny związek z zieloną gospodarką. Dodano, że przy tworzeniu nowych produktów, projektanci powinni kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i ekoprojektowania, oferować produkty ekologiczne i nowoczesne, a jednocześnie uwzględniające potrzeby społeczne.

Napisano, że w 2020 r. Komisja Europejska zauważyła potrzebę unowocześnienia systemu ochrony designu, zwłaszcza w kontekście objęcia taką ochroną nowych wzorów przemysłowych, "w tym wzorów animowanych i graficznego interfejsu użytkownika". Brak jasności co do zakresu ochrony tych rozwiązań powoduje bowiem trudności nie tylko w uzyskiwaniu tych praw, ale także ich egzekwowaniu.

Obecnie - jak podano - w MRPiT opracowywany jest projekt nowej ustawy - Prawo własności przemysłowej - której celem jest wprowadzenie przejrzystego i przyjaznego użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej, w tym designu.

"Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się kwestia uregulowania sytuacji prawnej nowych wzorów przemysłowych, a także kwestie proceduralne, jak np. uzupełnienie możliwości przedstawienia ilustracji wzoru o formę wizualizacji komputerowej" - czytamy.

