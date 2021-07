MRPiT: Powstanie ponad 1200 nowych mieszkań w woj. kujawsko-pomorskim (komunikat)

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje:

Akt notarialny spółki SIM KZN - Toruński podpisali dzisiaj w Toruniu przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości. Nowa spółka zajmie się budową dostępnych cenowo tanich mieszkań na wynajem w 17 gminach województwa kujawsko-pomorskiego. W wydarzeniu udział wzięli wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek i wiceminister Anna Kornecka.

Czego potrzebujemy, aby wyjść naprzeciw mieszkaniowym potrzebom polskich rodzin o średnich dochodach - także tym z mniejszych miejscowości? Odpowiedź jest prosta: dobrej współpracy między rządem i samorządem. Samorządy dysponują gruntami pod budowę, kontrolują proces planowania przestrzennego oraz najlepiej znają potrzeby mieszkańców i lokalny rynek. Zadaniem rządu jest zapewnić odpowiednie przepisy i wsparcie finansowe. Na tych właśnie założeniach oparte są SIMy, czyli spółki realizujące ideę budownictwa społecznego. Ich zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem - mówił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin na konferencji prasowej w Toruniu.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy rozwiązania realnie i skutecznie wspierające samorządy w zwiększaniu zasobu mieszkaniowego. Poszerzyliśmy też zakres działalności KZN poprzez możliwość tworzenia nowych oraz przystępowania do istniejących już SIM-ów. Poza tym KZN może przekazywać do SIM tereny pod inwestycje mieszkaniowe - dodał Jarosław Gowin.

Niezmiernie cieszy mnie tempo, w jakim rozwija się ta forma współpracy. Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie SIM-y powstaną już w każdym województwie - a spółki równie szybko rozpoczną budowę mieszkań. Warto zaznaczyć, jakie to będą mieszkania. Otóż społeczne inicjatywy mieszkaniowe budują lokale na wynajem z umiarkowanym czynszem- powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Jak dodała: Wiele osób wciąż nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Ale każdy ma prawo do wygodnego mieszkania, do życiowej stabilizacji dla siebie i najbliższych. I chociaż nie wszystkich stać na kupno własnego mieszkania - to na pewno pracujących obywateli stać na regularne opłacanie rozsądnego czynszu.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe tych osób są właśnie SIM-y. Nasze ministerstwo wprowadziło szereg rozwiązań zachęcających gminy do budowy mieszkań, w tym poprzez społeczne inicjatywy mieszkaniowe. SIM-y mogą pozyskać preferencyjny kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podnieśliśmy wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat dla gmin na partycypację w budowę mieszkań z niższym, regulowanym czynszem - podkreśliła wiceminister Kornecka.

Przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości wraz z panią minister Iwoną Michałek przez pół roku odwiedzili ponad 60 gmin. Na dzień dzisiejszy 17 z nich przystąpiło do aktu notarialnego powołującego spółkę SIM. Pozostali samorządowcy, zainteresowani dołączeniem do projektu Społecznych Inicjatyw Mieszkalnych, przystąpią do kolejnej spółki SIM, która ma wkrótce zostać powołana w województwie kujawsko-pomorskim.

Nasza obecność tutaj to efekt pracy wielu osób, które razem ze mną od ponad 6 miesięcy czuwały nad tym projektem, abyśmy mogli ogłosić, że w województwie kujawsko-pomorskim powstanie ponad 1200 nowych mieszkań. To ponad 1200 nowych możliwości dla województwa, a w szczególności dla tych siedemnastu samorządów, na terenie których powstaną osiedla mieszkaniowe - powiedziała wiceminister Iwona Michałek.

Do tej pory Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe powstały w województwach: wielkopolskim, lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim. Jest to dowód na owocną współpracę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, państwową spółką jaką jest KZN a samorządami, z korzyścią dla polskich rodzin. Zawdzięczamy to wdrażaniu nowej Polityki Mieszkaniowej - przygotowanej przez departementy w MRPiT nadzorowane przez minister Annę Kornecką - dodała wiceminister Iwona Michałek.

SIM w kujawsko-pomorskim

SIM KZN - Toruński docelowo zajmie się budową mieszkań w miastach: Aleksandrów Kujawski, Grudziądz, Lipno, Rypin i Toruń oraz gminach: Aleksandrów Kujawski, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łysomice, Skępe, Świecie nad Osą, Wielgie.

Zgodnie z projektem ma ich w sumie powstać ponad 1200 o umiarkowanym czynszu, przeznaczone na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową.

Według prognoz, jeśli zostaną wniesione aporty gruntowe, Spółka SIM KZN Toruński rozpocznie proces inwestycji mieszkaniowych już w drugiej połowie 2022 roku.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - spółka budująca dostępne cenowo mieszkania na wynajem

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to podmiot realizujący budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszu. Od 2022 roku po spłacie kredytu zaciągniętego przez SIM na budowę mieszkań, najemca będzie mógł ubiegać się o własność mieszkania lub skorzystać z tzw. wakacji czynszowych, czyli rozliczyć wpłaconą partycypację w czynszu (dzięki temu najemca będzie płacił niższy, nawet o 20% czynsz).

