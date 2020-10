MRPiT: premie remontowe na stare budynki TBS - przewidziane w pakiecie mieszkaniowym

Pakiet mieszkaniowy umożliwi m.in. uzyskanie premii remontowej przez TBS na spłatę części kredytu zaciągniętego na remont- zaznacza ministerstwo rozwoju, pracy i technologii. Ma też pozwolić TBS na pobieranie od najemców opłat związanych np. z instalacją odnawialnych źródeł energii.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego. Zakłada on. m.in. premie remontowe na stare budynki TBS. Projekt trafił do komisji.

Jak podkreślił resort rozwoju, pracy i technologii, towarzystwa budownictwa społecznego "odgrywają istotną rolę w rozbudowie segmentu mieszkań czynszowych" użytkowanych na zasadach najmu. Dlatego "konieczne jest dodatkowe wsparcie dla TBS, które umożliwi im utrzymanie swoich zasobów w odpowiednim stanie technicznym".

W pakiecie mieszkaniowym przewidziano możliwość uzyskania premii remontowej przez TBS na spłatę części kredytu zaciągniętego na remont. Zawarto też rozwiązania, które mają umożliwić TBS-om pobieranie od najemców "dodatkowych opłat związanych z instalacją i konserwacją odnawialnych źródeł energii, budową wind, termomodernizacją".

Obecnie, jak wyjaśniono, taką premię remontową można otrzymać na budynek, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Po zmianach będą nią objęte również budynki wielorodzinne, należące do towarzystw budownictwa społecznego, starsze niż 25 lat.