MRPiT: program wspierający rozwój branży rzemieślniczej przyjęty przez rząd

Rząd przyjął program wspierający rozwój branży rzemieślniczej Polski Inkubator Rzemiosła - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które opracowało projekt. Roczny budżet programu, który ma ruszyć w najbliższych tygodniach, to 10 mln zł.

Dodano, że o dotacje będą mogły ubiegać się organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze.

W ocenie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olgi Semeniuk program przyczyni się m.in. do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-uczeń oraz "wzmocni infrastrukturę usług rzemieślniczych w kraju na najbliższą dekadę".

"Polski Inkubator Rzemiosła stanowi także kamień milowy na drodze ku nowej ustawie o rzemiośle na miarę wyzwań XXI, na którą już od ćwierć wieku czeka, licząca ponad 300 tys. firm, branża rzemieślnicza" - wskazała.

Resort podkreślił, że do głównych celów przyjętego przez Radę Ministrów programu należą: wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych; rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Dodano, że roczny budżet programu Polski Inkubator Rzemiosła, który zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030.

"W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem programu, organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje" - wyjaśniono. Chodzi m.in. o doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych czy organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Według MRPiT wsparcie będzie można też przeznaczyć na organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych i specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła).

Dotacje będą mogły również dotyczyć organizacji festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych; doradztwa gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła czy konsultacji i szkoleń dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.

"Wnioski do konkursu będzie można składać już w czerwcu br. do Narodowego Instytutu Wolności" - wskazano.

Według resortu w branży rzemieślniczej w Polsce działa ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, z czego 99,9 proc. to małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. "z rzemiosła wywodzi swój rodowód".

