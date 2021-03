MRPiT: Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Huty im. Sendzimira wśród działań możliwych do sfinansowania z KPO

- MRPiT informuje:

Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Huty im. Sendzimira wśród działań możliwych do sfinansowania z KPO - wiceminister Robert Tomanek i wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz podczas konferencji prasowej w Krakowie.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma szansę pozyskać ok. 24 mld euro dotacji i 34 mld euro pożyczki z terminem spłaty do 2056 r. Środki z KPO mogą zostać przeznaczone na realizację sześciu filarów polityki o znaczeniu europejskim: zielona transformacja, cyfrowa transformacja, inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, spójność społeczna i terytorialna, opieka zdrowotna oraz polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży, takie jak edukacja i umiejętności. Działania te muszą zwiększyć odporność gospodarki oraz nie wspierać działalności gospodarczej, która w poważny sposób szkodzi środowisku.

"Realizacja programów KPO wymaga szerokiego uczestnictwa samorządów, zwłaszcza w kwestii zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. KPO zwraca uwagę na zrównoważony rozwój przestrzenny - dlatego szczególna uwaga kierowana jest na obszary wiejskie i mniejsze gminy. W przypadku województwa małopolskiego jest to o tyle istotne, że jest to województwo charakteryzujące się dużym stopniem policentryzacji" - powiedział wiceminister Robert Tomanek.

-"Województwo małopolskie zgłosiło do KPO łącznie ponad 100 propozycji projektów, w tym 9 z zakresu środowiska. Dotyczą one różnych zagadnień, od termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, po projekty związane z zielenią w miastach, programem ochrony powietrza, czy instalacjami OZE" - podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

-"Natomiast znaczna część działań, na które mają zostać przekazane środki w ramach KPO jest już skutecznie realizowana w Małopolsce. Te działania to m.in. przyjęcie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski oraz idący za tym obowiązek wymiany wszystkich przestarzałych kotłów na paliwa stałe do końca 2022 roku, a także wdrożenie programu ochrony powietrza, który porządkuje zadania i obowiązki samorządów, co pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich małopolskich gminach. Warto także przypomnieć, że Małopolska jako pierwszy region w Unii Europejskiej dostała do realizacji drugi Projekt Zintegrowany LIFE - LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii" o budżecie ponad 70 mln zł" - zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii od ubiegłego tygodnia bierze udział ogólnopolskich konsultacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister Robert Tomanek w tym tygodniu wziął udział w wysłuchaniu obywatelskim dotyczącym komponentu odporności i konkurencyjności gospodarki, posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii "Europa 2020" z udziałem partnerów społecznych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

