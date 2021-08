MRPiT: Spotkanie szefa MRPiT z samorządowcami ws. SIM (komunikat)

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje:

Wicepremier Jarosław Gowin i Pełnomocnik Ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka spotkali się dzisiaj w siedzibie MRPiT z samorządowcami zaangażowanymi w tworzenie spółek SIM. Od marca do sierpnia 2021 r. Krajowy Zasób Nieruchomości założył 12 nowych SIM ze 115 gminami. Złożone w ciągu pięciu miesięcy wnioski obejmują już 256 gminnych inwestycji i zakładają utworzenie ponad 7,5 tys. mieszkań. To rekordowe osiągnięcie ostatnich 14 lat.

Polska będzie się rozwijała tam, gdzie udaje się zbudować porozumienie pomiędzy stroną rządową i jednostkami samorządu terytorialnego - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Spółki SIM to przełom w programie wsparcia budownictwa społecznego. Złożone od marca do sierpnia wnioski obejmują już 256 gminnych inwestycji i zakładają utworzenie 7, 5 tys. mieszkań. W ciągu tylko pierwszego tygodnia sierpnia 2021 r. liczba mieszkań, które będą sfinansowane w ramach wniosków złożonych w 2021 r., wzrosła o ponad 330 - podkreśliła Anna Kornecka, Pełnomocnik Ministra ds. Inwestycji i Nowego Ładu.

SIM- mieszkania dostępne cenowo

Nowelizację ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. pakiet mieszkaniowy, uchwalono 10 grudnia 2020 r. Jego częścią są nowo powstające w całej Polsce Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe - spółki budujące dostępne cenowo mieszkania na wynajem. Mieszkania w SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo (limity są różne dla poszczególnych województw) i nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Wprowadzone przepisy obowiązują od 5 marca 2021 r., ale już dokonały przełomu w realizowanym od 2007 r. programie wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Złożone w okresie pięciu pierwszych miesięcy wnioski obejmują już 256 gminnych inwestycji i zakładają utworzenie 7554 mieszkań (stan na dzień 9 sierpnia 2021 r.). Wynik taki, to rekordowe osiągnięcie na przestrzeni ostatnich 14 lat.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Ustawa wprowadziła Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z budżetem 1,5 mld zł. Środki Funduszu przeznaczone są dla gmin, które chciałyby założyć nowy lub objąć udziały w istniejącym SIM/TBS. Wysokość wsparcia dla gminy wynosi jednorazowo dla nowo tworzonej spółki maksymalnie 3 mln zł, a w przypadku działającej spółki w powiązaniu z daną planowaną inwestycją mieszkaniową maksymalnie do 10% wartości jej kosztów. Do końca lipca 2021 r. gminy złożyły już 294 wnioski o wsparcie w wysokości prawie 776 mln zł. Wypłacono już 568,5 mln zł na podstawie 215 wniosków. Pozostałe wnioski są na różnym etapie weryfikacji. W ramach wniosków gmin dotyczących wsparcia inwestycji istniejącego SIM/TBS zakłada się dofinansowanie ponad 4,8 tys. mieszkań, w tym dla inwestycji obejmujących ponad 3,6 tys. mieszkań wypłacono już środki.

12 nowych spółek SIM

Nowe regulacje rozszerzyły zakres działania KZN o możliwość zakładania nowych SIM lub obejmowania udziałów w istniejących TBS. Do 3 sierpnia 2021 r. KZN założył 12 nowych SIM z 115 gminami, objął udziały w 1 TBS (Lęborskie TBS, której udziały w całości należą do gminy Lębork). Do tych spółek przekazał nieruchomości o pow. prawie 29,5458 ha. W 2020 roku założył 1 spółkę celową - Częstochowa Wiolinowa sp. z o. o., której wspólnikiem poza KZN jest Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa.

Przykładowe SIM:

SIM KZN-Zachodni Sp. z o.o. - Wspólnicy: KZN, gminy z województwa wielkopolskiego: Czempiń, Gniezno, Kalisz, Kępno, Oborniki, Pobiedziska, Powidz, Środa Wielkopolska i Konin oraz z województwa lubuskiego: Kargowa, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Słubice. Szacunkowe plany inwestycyjne: 1500 lokali mieszkalnych. Data utworzenia spółki: 16 kwietnia 2021 r. SIM Śląsk Sp. z o.o. - Wspólnicy: KZN, Chorzów, Zabrze, Tarnowskie Gry, Świętochłowice. Szacunkowe plany inwestycyjne: 1500 lokali mieszkalnych. Data utworzenia spółki: 7 maja 2021 r. SIM Małopolska Sp. z o.o. - Wspólnicy: KZN, miasta: Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Ryglice, Tuchów, Borzęcin, Korzenna, Stary Sącz, Zakliczyn, Trzciana, Wierzchosławice, Miechów, Wieliczka, Brzesko, Ciężkowice, Gorlice, Rabka-Zdrój. Szacunkowe plany inwestycyjne: 1200 lokali mieszkalnych. Data utworzenia spółki: 2 sierpnia 2021 roku. SIM Podkarpacie Sp. z o.o. - Wspólnicy: KZN miasta: Dynów, Jarosław, Leżajsk, gminy wiejskie: Boguchwała, Miejsce Piastowe, Nowa Sarzyna, Sędziszów Małopolski. Powierzchnia gruntów pod inwestycje: ok. 13,5 ha. Szacunkowe plany inwestycyjne: 1195. Data utworzenia spółki: 28 czerwca 2021 roku. SIM KZN Toruński Sp. z o.o. - Wspólnicy: KZN, miasta: Aleksandrów Kujawski, Grudziądz, Lipno, Rypin i Toruń oraz gminach: Aleksandrów Kujawski, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łysomice, Skępe, Świecie nad Osą, Wielgie. Szacunkowe plany inwestycyjne: 1200 lokali mieszkalnych. Data utworzenia spółki: 2 lipca 2021 roku.

