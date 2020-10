MRPiT: w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych firm może być ograniczona

Wzrost niepewności może spowodować, że w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych firm będzie ograniczona, podstawą do optymizmu mogą być odczyty PMI naszych głównych partnerów handlowych - komentują dane GUS o handlu zagranicznym analitycy MRPiT.

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przypomina, że zgodnie z czwartkowymi wstępnymi danymi GUS, w handlu zagranicznym po 8 miesiącach br. mamy ponad 6 mld euro nadwyżki.

"Obecna sytuacja w gospodarce światowej, w kontekście kolejnej fali zakażeń w wielu krajach, a - co za tym idzie - wzrost ogólnej niepewności, może spowodować, że w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych przedsiębiorstw pozostanie ograniczona" - napisano.

"Z drugiej strony, ostatnie odczyty wskaźnika PMI na rynkach naszych głównych partnerów dają podstawy do pewnej dozy optymizmu. W strefie euro jego wrześniowa wartość sięgnęła 53,7 pkt. wobec 51,7 pkt. przed miesiącem, a w Niemczech indeks ten wyniósł 56,4 pkt., tj. o ponad 4 pkt. więcej niż miesiąc wcześniej" - dodano.

Resort informuje, że w skali 8 miesięcy br. eksport osiągnął wartość 147,7 mld euro i był o 5,6 proc. niższy niż przed rokiem. Natomiast import obniżył się o 9,6% proc. do 141,4 mld euro. W rezultacie znacząco poprawiło się saldo obrotów - o ile w okresie styczeń-sierpień 2019 r. notowany był deficyt w wysokości ok. 100 mln euro, to po 8 miesiącach br. nadwyżka wymiany wyniosła prawie 6,3 mld euro.

Eksport do całej UE wyniósł 108,3 mld euro, czyli był o 6,7 proc. niższy niż przed rokiem. Spadki odnotowano w sprzedaży do większości rynków unijnych, w tym do Czech o 8,8 proc., do Francji o 10,1 proc., do Niderlandów o 9,6 proc. Tempo spadku eksportu na rynek naszego głównego partnera, czyli do Niemiec wyniosło 3,3 proc. i było o połowę wolniejsze niż do UE ogółem. Znacznie głębszy spadek nastąpił po stronie importu z UE (o 11,8 proc., do 77,9 mld euro), co pozwoliło na dalszy wzrost nadwyżki obrotów z UE o ponad 2,5 mld euro, do 30,5 mld euro.

Spadek sprzedaży do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) wyniósł 6,5 proc. (do 18,8 mld euro), w imporcie z tych rynków spadek sięgnął 10,6 proc. (do 13,9 mld euro), a dodatnie saldo wymiany zwiększyło się do 4,9 mld euro.

W eksporcie do krajów WNP odnotowano niewielki wzrost, tj. o 0,4 proc. (do 9,7 mld euro), choć nastąpił spadek sprzedaży do Rosji i Białorusi, odpowiednio o 4,5 proc. i 3 proc. Istotny spadek w imporcie z tej grupy rynków, wynoszący 23,8 proc. (do 9,9 mld euro), pozwolił na znaczącą redukcję deficytu obrotów - o 3,1 mld euro, do 230 mln euro.

Na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się nastąpił wzrost eksportu o 3,8 proc., do 10,8 mld euro. Znacząco wzrosła sprzedaż m.in. do Chin (o 16 proc.), Turcji (o 10 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (o ok. 67 proc.). Z kolei niewielki wzrost po stronie importu (o 0,2 proc., do 39,7 mld euro), pozwolił na redukcję tradycyjnie głębokiego deficytu z tą grupą krajów - o ok. 330 mln euro, do ok. 28,9 mld euro.

MRPiT zaznacza, że biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową obrotów, spadki dotknęły większość najważniejszych pozycji w naszym eksporcie, w tym: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części i akcesoria o 6 proc., maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria o 0,6 proc. oraz meble, pościel, materace, lampy itp. o ok. 11 proc. Najgłębszy jednak spadek dotyczył eksportu pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów - o 23,7 proc.

Dodano, że w samym sierpniu - według GUS - eksport towarów z Polski wyniósł 17,6 mld euro i był o 4,4 proc. niższy niż w sierpniu 2019 r. Jest to nieco głębszy spadek niż w lipcu (0,5 proc.), jednak redukcja ta jest znacząco łagodniejsza niż w kwietniu i maju, gdy przekraczała 20 proc.

"Nie bez wpływu na wyniki polskiego eksportu pozostaje sytuacja na rynkach naszych głównych partnerów. W sierpniu w całej UE odnotowano spadek produkcji przemysłowej (o 6,2 proc.), przy czym w samych Niemczech sięgnął on 11,2 proc. Głębszy spadek nastąpił w sierpniu po stronie importu do Polski - wyniósł on 10,3 proc. i osiągnął poziom niespełna 16,8 mld euro. Wyniki te przełożyły się na poprawę salda o 1,1 mld euro, wobec poziomu sprzed roku" - napisano.