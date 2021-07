MRPiT: w lipcu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 11 proc.

W lipcu można spodziewać się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 11 proc., a w sierpniu – ok. 14 proc. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Według analityków w trzecim kwartale spadnie ona do ok. 13 proc.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 r. wzrosła o 18,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,0 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu wzrosła rdr o 18,6 proc., a mdm - o 0,2 proc.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek zwrócił uwagę, że polski przemysł rośnie już trzynasty miesiąc z rzędu. Roczny wzrost o 18,4 proc. to, jak zauważył, wynik wzrostu w niemal wszystkich (32 z 34) działach przemysłu. "Największy wzrost zaobserwowano w przypadku produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (47,5 proc.)" - zaznaczył wiceszef MRPiT, cytowany we wtorkowym komunikacie resortu. W porównaniu z majem 2021 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 4 proc., a w okresie styczeń - czerwiec 2021 wskaźnik ten był o 18,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. - dodał.

W ocenie MRPiT w lipcu można spodziewać się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 11 proc., a w sierpniu - ok. 14 proc. "W tych miesiącach w mniejszym stopniu na rezultaty będzie wpływać efekt niskiej bazy z zeszłego roku, a wręcz w niektórych branżach baza będzie bardzo wysoka (np. produkcja mebli)" - czytamy.

Resort prognozuje, że w całym drugim kwartale dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powinna przekroczyć 30 proc., natomiast w trzecim kwartale spadnie do około 13 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl