MRPiT: w październiku sprzedaż detaliczna sięgnie ok. 2 proc.

W październiku wzrost sprzedaży detalicznej wyniesie ok. 2 proc. - szacuje Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii w środowym komentarzu do danych GUS. Dodano, że największych wzrostów należy spodziewać się w sprzedaży mebli, farmaceutyków oraz żywności.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu rdr wzrosła o 2,5 proc.

Analitycy resortu rozwoju, pracy i technologii szacują, że w październiku "wzrost sprzedaży detalicznej osiągnie poziom ok. 2 proc.". Największych wzrostów spodziewają się w sprzedaży mebli, farmaceutyków oraz żywności. "Jednocześnie kontynuowane będą spadki sprzedaży paliw. Można także oczekiwać spadku sprzedaży samochodów" - ocenili.

Resort zwrócił uwagę, że "w ujęciu narastającym, w okresie trzech pierwszych kwartałów br. spadek sprzedaży wyniósł 3,1 proc. w ujęciu rocznym". "W kontekście głębokich spadków aktywności konsumentów w okresie wiosennego lockdownu i ograniczeń w handlu należy uznać to za wynik relatywnie dobry" - ocenił.

Analitycy zaznaczyli, że we wrześniu największy wzrost sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach sprzedających "meble, rtv, agd" - o 8,6 proc. rdr. Wzrost sprzedaży nastąpił także w grupach: "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 4,9 proc.), "prasa, książki, pozostałe sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 3 proc.), "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (o 1,6 proc.) oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 1,4 proc.). Z kolei spadki zanotowano w przedsiębiorstwach handlujących "paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi" (o 4,6 proc.), a także w tych sprzedających "tekstylia, odzież i obuwie" (o 1,7 proc.).

Równolegle wzrosła wartość sprzedaży detalicznej przez internet - o 9,5 proc. w porównaniu z sierpniem. W rezultacie jej udział w łącznej sprzedaży detalicznej zwiększył się do 6,8 proc. wobec 6,1 proc. w sierpniu - dodali.

Podkreślili, że wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa w grupie "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (do 22,5 proc. z 19,3 proc.), a także podmioty handlujące "tekstyliami, odzieżą, obuwiem" (do 18,2 proc. z 15,7 proc.) oraz "meblami, rtv, agd" (do 11,8 proc. z 10,9 proc.).