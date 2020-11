MRPiT: w skali całego 2020 r. PKB może spaść o ok. 3 proc.

W skali całego 2020 r. oczekujemy spadku PKB o ok. 3 proc. - ocenił w poniedziałek wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek komentując dane GUS. Zastrzegł, że decydujący będzie IV kwartał.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkt krajowy brutto (PKB) w III kwartale 2020 r. spadł o 1,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 8,4 proc. rdr w II kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w trzecim kwartale PKB spadł o 1,6 proc. rdr.

Jak zaznaczył resort rozwoju, pracy i technologii w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, "polski PKB w III kw. spadł o -1,5 proc. W #UE lepsza była tylko Litwa".

Wiceminister Tomanek zwrócił uwagę, że "dane kwartał do kwartału wskazują na wzrost o 7,9 proc. (sa)". "To efekty #TarczaAntykryzysowa. W skali całego 2020 oczekujemy spadku PKB o ok. -3 proc., ale decydujący będzie IV kw." - wskazał.