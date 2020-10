MRPiT: wakacje czynszowe i mieszkania z możliwością dojścia do własności w pakiecie mieszkaniowym

Wakacje czynszowe i możliwość dojścia do własności wynajmowanego lokalu zakłada nowy pakiet mieszkaniowy. Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mieszkańcy będą mogli sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny.

We wtorek w Sejmie odbyło się II czytanie tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, projekt trafił do komisji. Zakłada on m.in. wakacje czynszowe. Jak zaznaczył resort rozwoju, pracy i technologii, możliwość zamiany umowy najmu na umowę najmu zawierającą rozliczenie partycypacji, czyli tzw. wakacje czynszowe, to ułatwienie dla osób wynajmujących mieszkania w TBS-ach.

"Obecnie najemca/partycypant może odzyskać wpłaconą partycypację w kosztach budowy wynajmowanego lokalu wyłącznie w przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu" - przypomniano. Po zmianach, po spłacie przez TBS/SIM kredytu zaciągniętego na budowę lokalu mieszkalnego, "mieszkańcy będą mogli sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny".

Według resortu nie będą musieli czekać do momentu zakończenia najmu, ale będą mogli "stopniowo odbierać swój wkład w czynszu - dzięki czemu będą płacić mniej".

Kolejnym udogodnieniem dla obywateli ma być możliwość "wyodrębniania na własność/zbywanie lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach preferencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie społecznego budownictwa czynszowego".

Autorzy rozwiązań proponują też, aby na rynku pojawiły się "mieszkania z atrakcyjną ofertą czynszową", z możliwością dojścia do własności wynajmowanego lokalu. "Będzie tu konieczny wkład partycypacyjny ze strony lokatora, na pokrycie co najmniej 20 proc. (25 proc. w dużych miastach) kosztów budowy" - wyjaśniono.

Resort podkreślił, że z wnioskiem o zamianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności będzie można wystąpić po spłaceniu przez SIM kredytu zaciągniętego na inwestycję.

W obecnie działających TBS-ach, jak przypomniano, wpłacana partycypacja w kosztach budowy lokalu nie wiąże się z żadnym dodatkowym uprawnieniem dla lokatora, a stanowi często niezbędny element finansowania inwestycji. "Nowa formuła ma być bardziej atrakcyjna dla osób, które poszukują mieszkania i stabilizacji, ale nie chcą lub nie mogą związać się wieloletnim i obciążającym kredytem hipotecznym" - wskazało MRPiT.