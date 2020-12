MRPiT: wnioski o pozwolenie na budowę złożone do 30 grudnia br. rozpatrywane wg. starych przepisów

Wnioski o pozwolenie na budowę złożone do 30 grudnia br. będą rozpatrywane według przepisów obowiązujących od stycznia 2017 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Jak napisano, jest to efekt rozporządzenia, które weszło w życie 25 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. "Nowelizowane przepisy pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązujące na dzień składania wniosku, byłby zobowiązany dostosować wniosek, po weryfikacji przez organ architektoniczno-budowlany, do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w informacji resortu.

Zaznaczono, że zgodnie z nowelizacją wnioski złożone do dnia 30 grudnia 2020 r. będą rozpatrywane wg przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane wg wymagań obowiązujących od 31 grudnia 2020 r.

Zmiana przepisów - jak napisano - "ma zniwelować ewentualne niedogodności związane z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., dodano przepisy epizodyczne do ww. rozporządzenia, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.)".