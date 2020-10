MRPiT: wrzesień czwartym miesiącem z rzędu ze wzrostem liczby zatrudnionych

Wrzesień jest czwartym miesiącem z rzędu, kiedy liczba zatrudnionych wzrosła - podkreśla w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS resort rozwoju, pracy i technologii. Analitycy zwracają uwagę na ciągłe przyspieszanie wzrostu płac.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 5371,56 zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. rdr.; zatrudnienie w tym sektorze spadło we wrześniu o 1,2 proc.

Analitycy MRPiT zwrócili uwagę, że we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było przeciętnie 6312,4 tys. osób. To o ponad 17 tys. więcej niż w sierpniu, choć wciąż o ponad 133 tys. mniej niż we wrześniu 2019 r. oraz o prawie 74 tys. mniej niż w lutym tego roku. "Wrzesień jest czwartym miesiącem z rzędu, kiedy liczba zatrudnionych wzrosła, choć wolniej. "Spowolnienie wpisuje się w obserwowaną w tym okresie stabilizację wskaźników rynku pracy" - zaznaczyli.

Resort wyjaśnił, że na obniżanie wskaźnika zatrudnienia wpływ mają wciąż funkcjonujące elementy tarczy antykryzysowej, które związane są z obniżaniem wymiaru czasu pracy - GUS podaje bowiem wynik w przeliczeniu na pełne etaty.

Eksperci zwrócili uwagę, że dobrą wiadomością dla pracowników jest też ciągłe przyspieszanie wzrostu płac. "Odnosząc się do przeciętnego poziomu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, wskazali, że wzrósł on wobec sierpnia br. o 0,6 proc., a wobec września 2019 r. o 5,6 proc. Od maja mamy do czynienia z coraz szybszym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń, który stopniowo zbliża się do wysokiej dynamiki z lat poprzednich" - podsumowali.