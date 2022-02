MS: już ponad milion e-doręczeń sądowych

Przekroczyliśmy milion elektronicznych doręczeń pism sądowych do pełnomocników zawodowych - poinformował w czwartek resort sprawiedliwości. Według ministerstwa, e-doręczenia pozwalają na przyspieszenie obiegu dokumentów i skrócenie postępowań.

W przesłanej PAP informacji Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że dzięki uruchomionej w listopadzie 2021 r. przez ten resort funkcjonalności doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego stały się jeszcze prostsze. Jak zauważono, zakładka "Moje doręczenia" umożliwia sądom zrealizowanie doręczenia pism sądowych do pełnomocników w szybki i pewny sposób, a pełnomocnikom - łatwe zarządzanie korespondencją sądową z poziomu własnego urządzenia.

"Przekroczyliśmy milion elektronicznych doręczeń pism sądowych do pełnomocników zawodowych. To milion przesyłek papierowych mniej, co jest równoznaczne ze znacznie szybszym obiegiem dokumentów i krótszym postępowaniem" - podał resort.

Ministerstwo podkreśliło, że informatyzacja to podstawowy kierunek zmian wprowadzanych w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych, w szczególności w czasie pandemii. "Nie ulega wątpliwości, że zmiany dokonane w tym obszarze w okresie pandemii, przyspieszą procesy związane z wdrażaniem i rozwijaniem narzędzi informatycznych w sądownictwie" - wskazało MS.

Resort przypomniał też, że od lipca ub.r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. "To przełom, który oznacza koniec papierowej biurokracji. Dzięki e-KRS sądy działają sprawniej, a przedsiębiorcy np. na założenie spółki nie muszą już czekać sześć miesięcy, lecz odbywa się to błyskawicznie, poprzez internet. Rozwiązania informatyczne są ułatwieniem dla obywatela i biznesu. Aplikacja Portal Informacyjny, zintegrowana z Profilem Zaufanym, pozwala np. przez telefon komórkowy odczytać udostępniony wyrok czy uzasadnienie i poznać nagrania z posiedzenia zarejestrowanego przy wykorzystaniu protokołu elektronicznego" - zaznaczyło ministerstwo.

