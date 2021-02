MSZ: Irlandia, Ukraina i Rumunia przedłużają obostrzenia dla podróżujących

Irlandia wydłuża do 5 marca wymóg posiadania przy wjeździe negatywnego wyniku testu na koronawirusa, Ukraina podtrzymuje co najmniej do końca lutego obowiązek odbycia kwarantanny, a Rumunia wciąż uznaje Polskę za kraj "niebezpieczny epidemicznie" - informuje serwis MSZ "Polak za granicą".

MSZ poinformowało we wtorek na Twitterze za pośrednictwem swojego serwisu "Polak za granicą" o aktualnych obostrzeniach, które obowiązują w związku z pandemią osoby podróżujące z Polski do Irlandii, Rumunii oraz na Ukrainę.

Irlandia wydłużyła do 5 marca wymóg przedstawienia przy wjeździe negatywnego wyniku testu RT-PCR na koronawirusa. Podróżując do tego kraju, należy także wypełnić formularz "Passenger Locator Form" (dostępny jest on online). Brak ważnego wyniku testu zagrożony jest mandatem w wysokości do 2,5 tys. euro bądź nawet sześcioma miesiącami aresztu.

Osoby przybywające z krajów oznaczonych kolorem czerwonym w irlandzkim systemie klasyfikacji "Traffic Light System" zobowiązane są ograniczać przemieszczanie się po kraju przez pierwsze 14 dni. Obecnie kolorem czerwonym oznaczona jest zdecydowana większość krajów UE, w tym cała Polska. Kwota mandatu za niestosowanie się do zasad dotyczących ograniczeń przemieszczania się podniesiona została w Irlandii do 500 euro, zwiększona została również liczba specjalnych patroli na drogach dojazdowych do portów i lotnisk.

Obywatele przybywający na teren Ukrainy z Polski (bądź innego kraju znajdującego się na tzw. czerwonej liście) podlegają obowiązkowi odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wynika to z umieszczenia prze ukraińskie władze Polski na liście krajów o zwiększonym zagrożeniu COVID-19. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które przedstawią ważny negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Przy wjeździe na Ukrainę należy również posiadać ważne ubezpieczenie medyczne pokrywające koszty ewentualnego leczenia COVID-19. Obostrzenia te obowiązują do 28 lutego z możliwością ich przedłużenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 1 lutego Polska znajduje się na rumuńskiej liście krajów niebezpiecznych epidemicznie. Podobnie jak w przypadku Ukrainy, kraj ten utrzymuje obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy dla osób przybywających z Polski. Zwolnione z kwarantanny są osoby przybywające do Rumunii, jeżeli pozostaną na jej terytorium krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, wykonany na maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do Rumunii.

Szczegółowe informacje dla podróżujących dotyczące większości krajów świata znajdują się na portalu gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.