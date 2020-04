Mucha: apeluję do opozycji, by zaangażowała się merytorycznie w propozycje dot. ochrony miejsc pracy

Apeluję do polityków opozycji by merytorycznie zaangażowała się w propozycje dotyczące ochrony miejsc pracy i poparła drugą tarczę antykryzysową, nad którą już trwają prace - powiedział w niedzielę wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Mucha powiedział w niedzielę na antenie TVN24, że prezydent Andrzej Duda od samego początku był zaangażowany w tworzenie tzw. tarczy antykryzysowej i wraz z rządem podejmował różne inicjatywy. "Chociażby kwestia zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku zapłaty ZUS-u - to jest inicjatywa prezydenta, wakacje kredytowe dotyczące osób fizycznych, ale dotyczące także przedsiębiorców - to także jest inicjatywa prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy" - powiedział wiceszef KP.

Jego zdaniem, trzeba dziś zapewnić możliwość trwania i funkcjonowania polskich przedsiębiorców. "Stąd pożyczki, poręczenia, gwarancje, programy uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego także innymi formami" - wyliczał.

"Nie ma prostych rozwiązań, nie ma rozwiązań dających się streścić jednym słowem, które by można przedstawiać jako cudowną receptę, to jest wielkie wyzwanie" - powiedział Mucha.

Dodał, że rząd podjął rozwiązania, które są bardzo dobrze oceniane. "Natomiast oczywiście, trzeba monitorować to co się dzieje. I tu jest zaproszenie do polityków wszystkich opcji - PSL, PO i Lewicę - żeby takie działania w ramach drugiej tarczy antykryzysowej - nad którą prace już trwają, jeżeli chodzi o uszczegółowienie, jeżeli chodzi o ochronę miejsc pracy - wspierać" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta.

"Apeluję do opozycji, żeby poza sloganami zaangażować się merytorycznie w konkretne propozycje dla ochrony polskich miejsc pracy, dla przetrwania bytu polskich przedsiębiorców" - dodał Mucha.

W jego ocenie wprowadzenie, któregokolwiek z form stanu nadzwyczajnego przyniosłoby negatywne skutki dla polskiej gospodarki. "Każdy jest tego świadom, że stan nadzwyczajny polską gospodarkę będzie przyduszał" - zaznaczył Mucha.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.