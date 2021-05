Mucha o Polskim Ładzie: To projekt postpandemicznego rozwoju Polski

Wiadomo, że rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie finalnie trafią też do prezydenta, więc to naturalne, że był on w tym zakresie konsultowany i sam przedstawiał swoje propozycje - podkreślił prezydencki doradca Paweł Mucha. Ocenił, że Polski Ład jest "projektem postpandemicznego rozwoju Polski".

Mucha pytany w niedzielę w Polsat New o to, czy prezydent Andrzej Duda był konsultowany w sprawie konkretów, jakie znalazły się w Polskim Ładzie i czy któryś z elementów programu był dopisany na wyraźną sugestię prezydenta, powiedział: "były kilkukrotne spotkania i bezpośrednie rozmowy pana prezydenta z panem premierem". "Także prezentacja szczegółów i rozmowa o konkretnych rozwiązaniach (...), bo za bardzo dużą częścią tego programu stoją konkretne propozycje ustawowe" - wyjaśnił.

"Wiadomo, że kiedy to będzie trafiać do parlamentu, to finalnie trafia też do pana prezydenta, więc naturalną rzeczą jest to, że pan prezydent był w tym zakresie konsultowany i sam przedstawiał swoje propozycje" - powiedział.

Mucha zwrócił uwagę, że m.in. "ta rozmowa dotyczyła sfery ochrony zdrowia, czy też kwestii związanych z funkcjonowaniem Funduszu Medycznego czy także wsparcia, jeżeli chodzi o podział środków dla mieszkańców wsi (...), wsparcia dla polskiego rolnictwa".

"Natomiast to, co jest rdzeniem tej propozycji, czyli kwestia większych dochodów dla polskich rodzin, zwiększenia dochodu - i tutaj trzeba sprostować - bo te założenia, które były prezentowane wczoraj (...), one wskazywały, że do poziomu dochodu 11 tys. zł miesięcznie te zmiany są zmianami in plus czy zmianami obojętnymi" - mówił Mucha. Zaznaczył, że "powyżej kilkunastu tysięcy dochodu miesięcznego można się spodziewać jakiejś niewielkiej korekty".

"Te wszystkie elementy, którą są tutaj (w programie Polski Ład) prezentowane, które były wczoraj przedstawiane - one się wpisują też w program wyborczy pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi: +tak, chcę, żeby polscy emeryci mieli większe dochody; chcę, żeby polscy pracownicy mieli większe dochody; chcę, żeby dochód rozporządzalny polskiej rodziny (...) wzrastał" - podkreślił doradca prezydenta.

"Z drugiej strony, oczywiście, priorytet dla ochrony zdrowia to też jest priorytet prezydencki" - zaznaczył.

Mucha ocenił, że "Polski Ład jest projektem postpandemicznego rozwoju Polski". "Przecież nowy Polski Ład zakłada powstanie kolejnych setek tysięcy miejsc pracy, a dziś na tym polu udało się osiągnąć bardzo duży sukces, bo mamy najniższe w Europie bezrobocie" - przekonywał.

"Nie ma dziś na polskiej scenie politycznej takiej siły poza Zjednoczoną Prawicą, poza Prawem i Sprawiedliwością (PiS), która jest w stanie tego typu zapowiedzi przedstawiać i reformować w tym kierunku Polskę" - powiedział. "Dość wspomnieć obniżenie wieku emerytalnego, co pan prezydent zrobił wspólnie z większością parlamentarną, realizując swoje wcześniejsze obietnice, czy takie programy jak 500+" - podkreślił prezydencki doradca.

Argumentował, że rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie, są to "dobre rozwiązania dla Polski".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Część ekspertów wskazuje jednak, że niektóre z rozwiązań, zwłaszcza wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej także dla przedsiębiorców (bez możliwości odliczenia jej od podatku) w efekcie oznacza wzrost obciążeń dla wyższej klasy średniej.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w niedzielę, że Polski Ład jest korzystny lub neutralny dla 90 proc. podatników, a na emeryturze (do 2,5 tys zł) bez podatku zyska aż 91 proc. emerytów i rencistów. "Nie straci nikt, kto zarabia na umowie o pracę do 10 tys. zł" - dodał rzecznik we wpisie na Twitterze.

