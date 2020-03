Mucha: priorytetem ochrona miejsc pracy; politycy opozycji: nie znamy projektów ustaw

Priorytetem rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej jest ochrona miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców, także tych na samozatrudnieniu - podkreślił w niedzielę wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Politycy opozycji apelowali z kolei o przedstawienie im projektów ustaw w tej sprawie.

Prezydent Andrzej Duda na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym razem z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań parlamentarnych omówi propozycje tzw. tarczy antykryzysowej, mającej zniwelować negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

"Priorytetem absolutnym jest ochrona miejsc prac oraz wsparcie dla Polaków - przedsiębiorców, ale także dla tych wszystkich, którzy są na samozatrudnieniu i dla tych, którzy są na umowach cywilno-prawnych - tutaj jest rozwiązanie polegające na świadczeniu postojowym" - podkreślił w programie "Kawa na ławę" TVN Mucha, którzy przypomniał też, że wartość pakietu, który ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys spowodowany pandemią, wynosi ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu to: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta apelował do polityków opozycji o współdziałanie w zwalczaniu epidemii. "Nie chodzi o to, żeby licytować się na populizm i pokazywać rozwiązania, które są nie do udźwignięcia przez państwo polskie. Trzeba powiedzieć sobie tak: jak w ramach tych możliwości, które dzisiaj państwo polskie ma, jak najefektywniej i najrozsądniej i przy pełnym porozumieniu politycznym, rozwiązywać te problemy gospodarcze" - mówił Mucha, tłumacząc sens posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych będą mogli przedstawić swoje propozycje" - dodał.

"Dzisiaj nam potrzeba też odpowiedzialności za słowa" - podkreślił Mucha, którego zdanie poparła także europosłanka PiS Joanna Kopcińska.

W odpowiedzi politycy opozycji, m.in. Konfederacji i Lewicy, apelowali o umożliwienie im zapoznania się z projektami ustaw dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej, które mają być omawiane na RBN. Przedstawiali również swoje propozycje mające pomóc przedsiębiorcom i ratować gospodarkę.

"Odstąpienie od ZUS-u, PIT-u i CIT-u na najbliższe trzy miesiące dla każdego przedsiębiorcy, który stracił 20 proc. przychodu bądź zaprzestał działalności, a nie dla 50-proc. straty, bo każdy, kto prowadził działalność wie, że 50 proc. straty przychodu to jest ruina dla firmy" - powiedział Bartosz Arłukowicz - europoseł i szef kampanii kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Dodał też, że rząd powinien oferować pomoc dla przedsiębiorców niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudniają. "Żadnego dzielenia przedsiębiorców - na tych, którzy zatrudniają 9 czy 10 pracowników" - przekonywał Arłukowicz. Apelował też o pomoc dla osób, które - jak mówił - "po prostu straciły pracę".

W ocenie szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego pomoc oferowana w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest za mała. "Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców powinna być rozszerzona. Po pierwsze o zawieszenie kredytów i to natychmiastowe; minimum na trzy miesiące, a postulujemy sześć miesięcy. Po drugie powinna być dla przedsiębiorców też opcja zawieszenia opłat za prąd, gaz, najem czy za leasing. Powinny być kredyty 0 proc. dla mikroprzedsiębiorców; powinniśmy zastanowić się nad zwalnianiem ze składek na ZUS czy CIT" - wymieniał Gawkowski, wskazując też na potrzebę zabezpieczenia pracowników.

"75 proc. wynagrodzenia powinno finansować państwo, ale tylko wtedy, kiedy pracodawca będzie utrzymywał etaty" - mówił szef klubu Lewicy.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz'15) powołując się na opinie ekonomistów podkreślił, że zaproponowana pomoc dla przedsiębiorców jest dużo mniejsza - nie 212 mld zł, ale 60 mld zł. Przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu prezydium Sejmu zgłosił projekt Koalicji Polskiej, który - jak mówił - "jest projektem małych i średnich przedsiębiorców". "To projekt o dobrowolnym ZUS-ie; nie żadne odraczanie i przekładanie, tylko po prostu dobrowolny ZUS dla polskich przedsiębiorców i samozatrudnionych, bo wtedy, kiedy przedsiębiorca może to płaci ZUS, a kiedy nie może, to go nie płaci" - tłumaczył.

Pytany o szczegóły organizacyjne związane z zaplanowanym na piątek posiedzeniem Sejmu Zgorzelski przypomniał, że decyzja w tej sprawie zapadnie we wtorek na kolejnym posiedzeniu prezydium Izby. Przedstawił przy tym propozycję, którą - jak mówił - złożył. "Aby ograniczyć posiedzenie Sejmu do przedstawicieli naszych klubów parlamentarnych, a głosowania i cały przebieg Sejmu były w opcji online. To moja propozycja, były też inne" - dodał.

Poseł Konfederacji i jej kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak przypomniał, że już wcześniej przedstawił 8-punktowy program pomocy dla przedsiębiorców. Jego zdaniem trzeba stosować "rozwiązania proste i działające automatycznie" wzorem takich krajów jak Anglia, USA czy Czechy. "Natomiast rząd proponuje nam takie rozwiązania, które są uznaniowe i będą tworzyły nowe specjalne komisje urzędników, którzy będą coś oceniać. Skomplikowane kryteria i nowe wnioski, w których trzeba będzie bardzo dużo rzeczy ujawniać i wypełniać. I to wszystko niestety będzie miało odwrotny efekt do zamierzonego" - ocenił Bosak.

"To, co rząd proponuje to jest betonowe koło ratunkowe rzucane przedsiębiorcom, którzy toną" - dodał i zaapelował do rządzących o wysłanie do polityków opozycyjnych projekty ustaw dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej. "Będziemy mieć o czym rozmawiać" - przekonywał.