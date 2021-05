Multibranżowa koalicja walczy o sprzedaż alkoholu przez internet

Powstała multibranżowa koalicja na rzecz legalizacji sprzedaży alkoholu przez internet, na której czele stanęła Krajowa Izba Gospodarcza. Oprócz niej koalicję tworzą przedstawiciele sektorów e-commerce, handlu, logistyki, regionalnych producentów oraz związki branżowe. Jak informują, celem działań jest umożliwienie przetrwania światowego kryzysu regionalnym, polskim producentom alkoholowych wyrobów spożywczych.

Dystrybucja w kraju i za granicą

– Włączenie handlu alkoholem przez internet do porządku prawnego, to dla handlu – zwłaszcza dziś, podczas przedłużającego się kryzysu wywołanego koronawirusem – sprawa dużej wagi. Nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby legalnego produktu nie wolno było sprzedawać w dynamicznie rozwijającym się kanale, jakim jest internet, tak szeroko i chętnie wykorzystywanym przez konsumentów, zwłaszcza w czasie pandemii. Pozwoli to również małym sklepom otworzyć nowy kanał sprzedaży i poszerzyć asortyment o alkohole rzemieślnicze i z segmentu premium. Zwiększy to także konkurencyjność m.in. w stosunku do dyskontów – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.– Polska jest jedynym krajem, należącym do Unii Europejskiej, w którym nie można sprzedawać alkoholu przez internet. Izba Gospodarki Elektronicznej, po konsultacji tematu ze zrzeszonymi sklepami internetowymi, marketplacami oraz retrailerami, od dłuższego czasu postuluje dostępność alkoholu w sprzedaży internetowej. Jestem przekonana, że w takim gronie uda się zmienić prawo i że głos tylu organizacji zostanie usłyszany – uważa Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.– Zwłaszcza dziś, gdy gospodarka jest w wyjątkowo trudnej sytuacji po kolejnej fali koronawirusa, pozwolenie na handel alkoholem przez internet jest dla nas ratunkiem. Unowocześnienie PRL-owskich przepisów pozwoli nam dotrzeć nie tylko do krajowych, ale także zagranicznych klientów, którzy doceniają jakość polskich produktów – ocenia Grzegorz Grabowski, dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa Toruńskie Wódki Gatunkowe.Partnerami w koalicji są Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.