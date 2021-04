Muzeum Auschwitz: fiasko przetargu na oczyszczanie poobozowych baraków

Muzeum Auschwitz unieważniło przetarg, który miał wyłonić wykonawcę prac konserwatorskich w 35 barakach poobozowych na terenie byłego KL Auschwitz II-Birkenau. Instytucja podała w środę, że dwie oferty, które wpłynęły, przekraczały planowane wydatki.

Muzeum przeznaczyło na prace 270 tys. zł. Złożone propozycje opiewały na 332 tys. zł oraz 499,3 tys. zł. "Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty" - uzasadniła unieważnienie placówka.

Muzeum poszukiwało wykonawcy, który podjąłby się prac "polegających na zabezpieczeniu warstw wykończeniowych, takich jak tynk wapienny, pobiały wapienne, warstwy malarskie na podłożach mineralnych w wytypowanych miejscach oraz dezynfekcji miejscowej, a także oczyszczaniu wnętrz 35 baraków murowanych".

Unieważniony obecnie przetarg był drugim podejściem do wyłonienia wykonawcy tych prac. W poprzednim przetargu jedyna złożona oferta opiewała na blisko 800 tys. zł.

Poobozowe baraki, które mają zostać poddane pracom konserwatorskim, znajdują się w najstarszej części byłego obozu, tzw. odcinku BI. Powstawał on od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwszą z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

