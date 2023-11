Muzeum Auschwitz unieważniło przetarg na dokumentację konserwacji dwóch bloków poobozowych

Muzeum Auschwitz unieważniło przetarg na wykonanie projektów remontu i konserwacji poobozowych bloków o numerach 6 i 7 oraz elementów przestrzeni części nowej wystawy głównej, która w tych budynkach powstanie – dowiedziała się PAP w placówce.

Na przetarg w terminie wpłynęła jedna oferta. Muzeum skłonne jest przeznaczyć na zamówienie podstawowe blisko 2,92 mln zł. Złożona oferta opiewała na 2,9 mln zł. Okazało się jednak, że oferent nie złożył wszystkich dokumentów w formie, jakiej domagała się placówka. Brakowało niektórych informacji. To było przyczyną unieważnienia.

Rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel poinformował w poniedziałek PAP, że przetarg zostanie powtórzony.

Przetarg dotyczył sporządzenia dla każdego z bloków spójnych merytorycznie i technicznie kompletów dokumentacji dotyczących przebudowy i wykonania prac konserwatorskich pod kątem powstania nowej wystawy głównej. Muszą one zawierać między innymi: projekt wstępny, dokumentację projektową, program prac konserwatorskich, kosztorysy i harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca ma też przygotować niezbędną dokumentację, do wystąpienia o pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków między innymi na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych, a także do wojewody małopolskiego o pozwolenie na budowę. Później wyłoniony wykonawca ma sprawować nadzór autorski nad realizacją prac.

Nowa wystawa główna powstanie na parterach poobozowych bloków od 4 do 9 w byłym niemieckim obozie Auschwitz I. Wykonywana będzie etapami, żeby możliwie jak najmniej wpłynęło to ruch zwiedzających.

Bartyzel wskazał, że nowa ekspozycja ma być gotowa w 2030 roku. W 2025 roku zakończyć się ma etap I, czyli wystawy w blokach 8 i 9. Będą omawiały doświadczenia więźniów w obozie. Etap II, czyli bloki 6 i 7, w których ekspozycje poświęcone będą Zagładzie, ma zostać zakończony w 2027 roku. Etap III - bloki 4 i 5 z wystawą opisującą obóz jako instytucję - w 2030 roku.

Dotychczas muzeum wyłoniło już wykonawcę remontu i konserwacji historycznych budynków o numerach 8 i 9.

Zmianę ekspozycji głównej, która z korektami istnieje od 1955 r., wymusiły przede wszystkim rozwój badań na temat historii Auschwitz oraz wymiana pokoleniowa wśród odwiedzających były niemiecki obóz. Istotne jest też, że do muzeum przyjeżdżają zwiedzający z różnych przestrzeni geograficznych i kulturowych. Obecna wystawa kładła akcent na masowość zbrodni dokonanej przez Niemców. W nowej narracja zostanie poszerzona o losy jednostki i indywidualny wymiar zbrodni.

Pierwsze prace nad nową wystawą ruszyły jeszcze w 2008 r. Wówczas powstała wstępna koncepcję, która jest dziełem pracowników Muzeum współpracujących z ekspertami, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.