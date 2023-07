Muzeum Auschwitz: za 2 lata finał I etapu tworzenia nowej wystawy głównej

Trzy firmy złożyły ofertę w przetargu na remont i konserwację dwóch bloków w byłym niemieckim KL Auschwitz I oraz wykonanie w nich części nowej wystawy głównej muzeum – podał w sobotę PAP rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel. Prace mają zakończyć się w 2025 roku.

Przetarg dotyczy poobozowych bloków o numerach 8 i 9.

Bartosz Bartyzel powiedział PAP, że na zamówienie podstawowe muzeum przeznaczyło 46,12 mln zł. Dwie oferty nie przekroczyły tej kwoty: firma z Krakowa zaproponowała 44,7 mln zł, a z Oświęcimia - 46,09 mln zł. Trzecia propozycja opiewa na 50,9 mln zł.

"W piątek po południu otwarte zostały oferty przetargowe. Obecnie będą poddane wnikliwej analizie" - powiedział rzecznik Muzeum Auschwitz.

Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa, będzie miał 2 lata na wywiązanie się z niej.

Bartyzel przypomniał, że nowa wystawa główna w Muzeum Auschwitz w całości ma być gotowa w 2030 roku. "W 2025 roku planujemy zakończyć etap I, czyli wystawy w blokach 8 i 9" - powiedział rzecznik.

Część ekspozycji, która powstanie w blokach 8 i 9 ukaże obóz z perspektywy więźnia, który podlega procesowi całkowitego uprzedmiotowienia, wykorzystania jako niewolniczej siły roboczej, doprowadzenia do całkowitego wycieńczenia i w przeważającej większości do śmierci. Osią narracji będzie polityka dehumanizacji realizowana przez załogę SS, która z człowieka próbowała dzień po dniu zrobić jedynie numer, depcząc jego godność, zanim go jeszcze nie zniszczyła fizycznie. Narracja oparta będzie w dużej mierze na świadectwach ocalałych, na przedmiotach obozowych oraz fotografiach osób osadzonych.

Dwa pozostałe etapy mają zostać zrealizowane w kolejnych latach. Etap II, czyli bloki 6 i 7, w których ekspozycje poświęcone będą Zagładzie, ma zostać zakończony w 2027 roku. Etap III - bloki 4 i 5 z wystawą opisującą obóz jako instytucję - w 2030 roku.

Ekspozycja powstanie na parterach sześciu bloków byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Wykonywana będzie etapami, żeby możliwie jak najmniej wpłynęło to na ruch zwiedzających.

Zmianę ekspozycji głównej, która z korektami istnieje od 1955 r., wymusiły przede wszystkim rozwój badań na temat historii Auschwitz oraz wymiana pokoleniowa wśród odwiedzających były niemiecki obóz. Istotne jest też, że do muzeum przyjeżdżają zwiedzający z różnych przestrzeni geograficznych i kulturowych. Obecna wystawa kładła akcent na masowość zbrodni dokonanej przez Niemców. W nowej narracja zostanie poszerzona o losy jednostki i indywidualny wymiar zbrodni.

Pierwsze prace nad nową wystawą ruszyły jeszcze w 2008 r. Wówczas powstała wstępna koncepcję, która jest dziełem pracowników muzeum współpracujących z ekspertami m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl