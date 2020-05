Muzeum Hutnictwa w Chorzowie od 2021 r.; dziś poszukuje wspomnień

Powstające Muzeum Hutnictwa w Chorzowie będzie dostępne dla zwiedzających w 2021 r. - podał we wtorek miejscowy samorząd. Częścią wystawy mają stać się nagrania, w których byli pracownicy hut opowiedzą o swej pracy. Miasto szuka teraz osób, którzy zechcą w nich wystąpić.

"Pracowałeś w hucie? Chcesz podzielić się wspomnieniami? Zostać jednym z bohaterów wystawy stałej nowotworzonego Muzeum Hutnictwa w Chorzowie? Weź udział w realizowanym projekcie +Mów mi huto+" - zachęca we wtorkowej informacji biuro prasowe chorzowskiego magistratu.

Muzeum Hutnictwa chorzowski samorząd przygotowuje od kilku lat. W sierpniu ub. roku miasto utworzyło instytucję kultury pod tą nazwą. W oparciu o przyszłą siedzibę w remontowanej hali byłej elektrowni chorzowskiej Huty Królewskiej obecnie przygotowywana jest wystawa. We wtorek miasto podało, że placówka będzie dostępna dla zwiedzających w 2021 r.

"Wystawa stała powstanie w odnowionym budynku elektrowni dawnej Huty Królewskiej (późniejsza nazwa to Kościuszko - PAP). Poza maszynami, zdjęciami, pamiątkami, znajdą się na niej także filmy, w których byli hutnicy i hutniczki opowiedzą o swojej trudnej pracy" - zapowiedzieli chorzowscy samorządowcy.

"Tylko poprzez stworzenie możliwości realnego udziału byłych pracowników hut przygotowywana wystawa może stać się prawdziwa i wiarygodna dla mieszkańców. Uważam, że to doskonały sposób, aby upamiętnić rolę jaką dziesiątki tysięcy hutników odegrały w tworzeniu Chorzowa jaki znamy" - powiedział cytowany w informacji miasta jego wiceprezydent Wiesław Ciężkowski.

"Potencjalni bohaterowie wystawy żyją wokół nas. Wierzę, że niejeden z mieszkańców zechce wziąć udział w tym przedsięwzięciu, bo Muzeum Hutnictwa ma być w pierwszej kolejności dla chorzowian i o Chorzowie" - dodał Ciężkowski.

Do udziału w projekcie "Mów mi huto" miasto szuka osób, które zechcą podzielić się przed kamerą swoimi wspomnieniami o pracy w hutach Chorzowa lub miast sąsiednich. Zgłoszenia przyjmowane będą od 26 maja do 30 czerwca 2020 r. na formularzu (na stronie muzeum.chorzow.pl, zakładka "muzeum-hutnictwa") dostarczonym do Muzeum w Chorzowie.

Następnie planowane jest sfilmowanie wywiadów i nagranie wypowiedzi audio. Każdy uczestnik będzie miał możliwość akceptacji powstałego materiału. "Zależy nam na osobach, które czują bezinteresowną potrzebę podzielenia się swoimi wspomnieniami" - zaznaczył cytowany dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) Adam Kowalski.

"Każda taka osoba stanie się współtwórcą wystawy stałej. Będzie też miała przywilej świętowania specjalnych chwil wieńczących prace nad dziełem. Spotkamy się podczas uroczystego otwarcia naszego muzeum. Każda z nagranych osób będzie bohaterem tego dnia" - dodał Kowalski.

Według władz miasta Muzeum Hutnictwa będzie pierwszą tej skali instytucją w Polsce, opowiadającą o historii hutnictwa żelaza. Podkreślając związki miasta z branżą, miejscowy samorząd akcentuje m.in., że pierwotna nazwa Chorzowa to - Królewska Huta, a obecna dzielnica Batory nazywała się kiedyś Hutą Bismarcka.

Rozpoczęcie robót budowlanych w przyszłej siedzibie Muzeum było następstwem przyznania w 2018 r. unijnego dofinansowania do projektu rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska. Samorząd Chorzowa - ze swoimi planami, do których otrzymał 17 mln zł dotacji - jest w tym projekcie partnerem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Muzeum Hutnictwa powstanie w miejscu, wokół którego nadal działa hutnictwo: w pobliżu pracuje, na mniejszym niż dawniej terenie, należąca do ArcelorMittal Poland Huta Królewska. Na terenie kuźni d. Huty Królewskiej działa firma Minec.