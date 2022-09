Muzeum Hutnictwa w Chorzowie uruchomiło swoje młoty

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie po raz pierwszy uruchomiło w sobotę swoje hutnicze młoty, będące częścią wystawy "Królestwo żelaza". Okazją stała się Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, w którym działające od niespełna roku muzeum uczestniczy po raz pierwszy.

W sobotę po południu w głównej hali muzeum uruchomiono z udziałem publiczności m.in. wielki młot mostowy Eschweiler Maschinen z 1907 r. Operator przy głośnym syku maszyny manewrował ruchomą częścią młota, raz tylko opuszczając go na materiał umieszczony na kowadle podtrzymywanym przez 7,5-tonową szabotę. Przy ogłuszającym huku budynek zadrżał wraz z fundamentami.

Młot parowy o konstrukcji mostowej wykorzystywany był w kuźni Königshütte, następnie Huty Kościuszko. Wyprodukowany przez niemiecką firmę Eschweiler-Ratinger Maschinenbau AG służył do kucia swobodnego stali. W toku eksploatacji przystosowano go do zasilania sprężonym powietrzem.

Konstrukcja o masie ok. 9,5 ton składa się z dwóch nitowanych kolumn z blachy stalowej, na której wsparto nitowaną belkę. Na niej posadowiono zespół odlewanych wsporników z poprzecznicą, na której zamontowano cylinder poruszający bijak. Siła uderzenia regulowana jest za pomocą systemu dźwigni. Przed przeniesieniem do hali muzeum młot nie pracował przez ok. 30 lat.

Jak powiedział PAP Adam Hajduga z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, największe maszyny, stanowiące trzon ekspozycji, były już wstępnie odrestaurowane i przystosowane do zasilania sprężonym powietrzem wraz z otwarciem placówki. Na Industriadę uruchomiono dwa z trzech wielkich młotów: mostowego Eschweiler Maschinen i jednostojakowego Beche.

Przed ich uruchomieniem były konieczne dodatkowe przeglądy i zabiegi techniczne, wykonywane przez specjalistów. Muzeum wystosowało zapytanie ofertowe, na które odpowiedziała jedynie kuźnia Minec, działająca po sąsiedzku. To jej inżynierowie z wieloletnim stażem pracy w chorzowskich hutach czuwali nad tym przedsięwzięciem - za 27 tys. zł netto.

Specjaliści Minecu oszacują też po pierwszych pokazach, jak częste możliwe będzie - po kolejnych przeglądach - wykonywanie kolejnych prezentacji pracy młotów.

"Chcielibyśmy docelowo, aby odbywały się one co najmniej raz w miesiącu, w soboty. Musimy się jednak policzyć, ile nas kosztuje taki pokaz, co ile te przeglądy mogą być wykonywane" - zasygnalizował Hajduga.

Zgodnie z zapowiedzią placówki 17 września br. hutnicze młoty zabrzmią ponownie podczas "Koncertu industrialnego" w wykonaniu muzyków jednego z zespołów Filharmonii Śląskiej - Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert w Muzeum Hutnictwa będzie zestawieniem muzyki z dziełami kompozytorów współczesnych.

W repertuarze przewidziano m.in. III Koncert brandenburski G-dur Jana Sebastiana Bacha, który w Chorzowie zabrzmi z wykorzystaniem dźwięków nagranych w hucie. Korespondował on będzie z "Sinfonią industrialną" na orkiestrę smyczkową Adama Wesołowskiego. To pierwszy w historii utwór łączący naturalne dźwięki instrumentów smyczkowych z dźwiękami przemysłowych maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem tych z Huty Kościuszko w Chorzowie. W geście solidarności z narodem ukraińskim wykonana zostanie też kompozycja Valentina Silvestrova.

Śląską Orkiestrę Kameralną poprowadzi Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Koncert odbędzie się w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (szczegóły na: http://gorczycki.pl.) Wstęp będzie wolny, za bezpłatnymi wejściówkami do odbioru w kasie Muzeum Hutnictwa.

Muzeum Hutnictwa przygotowało także specjalne pamiątki: model młota mostowego do samodzielnego składania oraz kolekcjonerskie wydanie na płycie CD "Sinfonii industrialnej" dla Chorzowa.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przy ul. Metalowców 4a to powstałe pod koniec ubiegłego roku pierwsze w Polsce muzeum prezentujące na przykładach Huty Kościuszko/Królewska i Batory/Bismarck historię hutnictwa żelaza i stali czasów rewolucji przemysłowej.

W budynku byłej hutniczej elektrowni z 1895 r. powstała nowoczesna placówka, w której prezentowane są wielkie hutnicze maszyny i filmowe wspomnienia byłych pracowników, którzy opowiadają o pracy w hucie i o swoim codziennym życiu.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest Instytucją Kultury Miasta Chorzów. Jego utworzenie było możliwe dzięki projektowi "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska" przeprowadzonemu w partnerstwie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - liderem. Dotacja z Funduszy Europejskich wyniosła ponad 67 mln zł, w tym dla muzeum w Zabrzu: 52 mln zł, a dla muzeum w Chorzowie - 15 mln zł.

13. edycja Industriady odbywa się w sobotę 3 września br. w 41 obiektach na terenie 25 miast regionu. Zaplanowano 350 wydarzeń organizowanych tradycyjnie przez obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a także wybrane tzw. obiekty zaprzyjaźnione. W tym roku Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest jednym z nich.

