Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie zamknięte do marca z powodu wysokich kosztów ogrzewania

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (Pomorskie), w którym prezentowane są pamiątki po twórcy polskiego hymnu - Józefie Wybickim, zostało zamknięte do 9 marca przyszłego roku. Powodem jest wzrost cen ogrzewania i energii elektrycznej.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie jest oddziałem Muzeum Narodowego (MNG) w Gdańsku.

Jak powiedział PAP kierownik działu marketingu MNG Adam Jurek, jest to spowodowane "szukaniem oszczędności". "Wzrost cen za ogrzewanie i energię elektryczną wpływa nie tylko na obywateli, przedsiębiorstwa czy samorządy, ale również na placówki muzealne, w tym wypadku Muzeum Narodowe w Gdańsku" - wyjaśnił.

Wyliczył, że koszty energii elektrycznej jak i energii cieplnej wzrosły o 81-82 proc. w stosunku do okresu jesiennego w ubiegłym roku. "Miesięczny koszt ogrzewania to około 28-36 tys. zł brutto. Energia elektryczna to około 4,5-5,5 tys. zł brutto" - dodał.

Zamknięcie oddziału dla zwiedzających nie wiąże się z zawieszeniem działalności merytorycznej placówki. "Magazyny i sale ekspozycyjne będą stale monitorowane i analizowane pod względem warunków mikroklimatycznych" - powiedział Jurek.

Dodał, że dodatkowo zwiększona zostanie częstotliwość okresowych, konserwatorskich kontroli stanu zachowania zbiorów.

"Opracowywanie obiektów i opieka nad nimi będzie trwała nieprzerwanie, ponieważ pracownicy merytoryczni, pracownicy techniczni i ochrona będą na stanowiskach" - podkreślił.

W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie pracuje siedem osób, którzy w trakcie zamknięcia muzeum będą przeprowadzać "skontrum" (weryfikacja zbiorów przeprowadzona co kilka lat) i inwentaryzacje.

"Przez cały czas pomagamy przy organizacji różnych konkursów i innych działaniach edukacyjnych, a także prowadzimy prelekcje i wykłady" - powiedział Jurek. Dodał, że istotną częścią działań są przygotowania do nowego sezonu tak, by zwiększyć atrakcyjność oferty muzealnej.

W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie prezentowane są pamiątki po twórcy polskiego hymnu - Józefie Wybickim i innych postaciach z jego epoki, dokumenty dotyczące historii Mazurka Dąbrowskiego, a także elementy wyposażenia dworu z XVIII i początku XIX w. Muzeum posiada ponad 5,5 tys. eksponatów w inwentarzu głównym i pomocniczym.

Miesięczna liczba zwiedzających w okresie wakacyjnym to ok. 4 tys. osób. W okresie jesienno-zimowym liczba ta waha się między kilkaset a 2 tys. osób. W tym roku muzeum odwiedziło ponad 21 tys. zwiedzających.

