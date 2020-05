Muzeum Śląskie stopniowo otwiera się dla zwiedzających. Od wtorku m.in. wprowadzono możliwość wstępu na wieżę dawnego szybu Warszawa II i niektóre elementy oferty na terenie zewnętrznym. Od 2 czerwca udostępnione zostaną wystawy stałe i czasowe w gmachu głównym.

Jak wynika z informacji na stronach placówki, udostępnianie jej przestrzeni wystawienniczych podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, wprowadzony od wtorku, obejmuje m.in. udostępnienie punktu widokowego na wieży dawnego szybu Warszawa II (w miarę odpowiednich warunków atmosferycznych).

Od wtorku wprowadzono też oprowadzanie ścieżką "Byzuch u Ferdynanda" (po terenie muzeum, dla osób indywidualnych, do czterech osób) oraz możliwość spędzania czasu w ogrodzie społecznym, w godzinach od 10. do 20. Przygotowano też zabawę "Industrialna Podróż - quest", czyli aktywne zwiedzanie terenu zewnętrznego Muzeum Śląskiego (oferta bezpłatna, ok. 45 minut).

Od 2 czerwca br. udostępnione mają zostać wystawy stałe i czasowe w gmachu głównym muzeum, w trybie od wtorku do niedzieli, w tymczasowo skróconych godzinach: od 12. do 18.

Wraz z otwarciem muzeum uruchomiono - z obowiązującymi powszechnie ograniczeniami - placówki gastronomiczne i sklep muzealny. Czasowo nieczynne pozostają: parking podziemny (poza osobami niepełnosprawnymi), szatnie, przestrzeń edukacyjna "Na tropie Tomka", czytelnia Biblioteki Muzeum Śląskiego oraz strefa dla dzieci na poziomie -4.

Ponadto ze względów bezpieczeństwa wprowadzony ma zostać bezdotykowy pomiar temperatury osób zwiedzających, które będą też zobowiązane do noszenia maseczek i rękawiczek oraz zachowania dwumetrowego dystansu między sobą.

Przy wejściu, wyjściu oraz w punktach kasowych zapewnione zostaną dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk, nie będzie można korzystać z multimediów i ekranów dotykowych, a zamiast szatni placówka będzie zalecała korzystanie z szafek depozytowych.

Bilety wstępu do Muzeum Śląskiego dostępne będą w cenach ulgowych, a zakupione w okresie wyłączenia muzeum i niezwrócone będą honorowane. Muzeum zachęca do zakupu biletów on-line oraz płatności bezgotówkowych. Tymczasowo wycofano ofertę dla grup, a liczba osób odwiedzających będzie limitowana zgodnie z zaleceniami sanepidu.

Muzeum Śląskie od 2015 r. działa w nowej siedzibie, w tzw. Kwartale Kultury na terenie dawnej kopalni Katowice. Jego główne powierzchnie wystawiennicze mieszczą się pod ziemią. Placówka wykorzystuje też stopniowo rewitalizowane historyczne zabudowania kopalni, m.in. wiosną 2017 r. otwarto kopalnianą stolarnię, a jesienią 2017 r. budynek łaźni głównej.

Dotąd niezrewitalizowane pozostają otoczenie dawnej kopalnianej kuźni, warsztatu, kompleksu Bartosz (nadszybia, maszynowni i siłowni) oraz wieży ciśnień. Poprzednie władze placówki rozpoczęły przygotowanie projektu zagospodarowania mieszczącej te obiekty północnej części pokopalnianego terenu. Pod koniec stycznia wieloletnia dyrektor placówki Alicja Knast została odwołana przez obecny zarząd woj. śląskiego.