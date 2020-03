Muzeum Śląskie ze względu na zagrożenie budowlane zamyka część ekspozycji

Najniższy poziom podziemnej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach nie będzie dostępny dla publiczności z powodu zagrożenia budowlanego, stwierdzonego przez inspekcję budowlaną – poinformował Marcin Gwoździewicz, pełniący obowiązki dyrektora tej placówki.

Marcin Gwoździewicz powiedział, że 5 marca pracownicy zauważyli na poziomie P4 w hali wystaw czasowych wycieki na suficie, wykonanym z kartongipsu.



W piątek rano przed otwarciem muzeum ekipy techniczne w obecności głównego konserwatora muzeum, kierowników działu technicznego, administracyjnego i wystawienniczego dokonały oględzin przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem, gdzie zauważyli pojemniki na wodę usytuowane bezpośrednio na płytach kartongipsowych. Same płyty były przemoknięte.



- Co istotne, to ten system - który w ogóle trudno nazwać systemem - nie jest ujęty w żadnej dokumentacji. W związku z tą sytuacją jeszcze rano w piątek wyłączyłem tę przestrzeń z ruchu dla zwiedzających - powiedział Marcin Gwoździewicz.



Wczoraj odbyły się oględziny powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który wyłączył tę przestrzeń już decyzją administracyjną z użytkowania - dodał.



- Inspektor wyłączył tę przestrzeń, bo w jego opinii stwarza ona zagrożenie dla zarówno zwiedzających, jak i pracowników - sprecyzował Marcin Gwoździewicz.

Zbiory muzeum nie ucierpiały. Placówka jest w sporze sądowym z wykonawcą jej siedziby, grupą Budimex. Przedmiotem sporu jest m.in. nieszczelność gmachu wybudowanego na terenie zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego.



- Jako generalny wykonawca Muzeum Śląskiego czujemy się odpowiedzialni za tą inwestycję i pomimo błędów projektowych niezależnych od generalnego wykonawcy, chcemy usunąć wszystkie występujące usterki. Chcemy mieć możliwość wejścia do Muzeum i zrobienia inwentaryzacji obecnych usterek. Władze Muzeum uniemożliwiały nam taką inwentaryzację od drugiej połowy 2017 roku. Chcemy opracować metodę naprawy i przystąpić do napraw w Muzeum, jednocześnie podtrzymujemy propozycję rozmów ugodowych przed niezależnym organem sądowym w sprawie Muzeum Śląskiego - poinformował Michał Wrzosek, rzecznik Budimeksu.



Niedawno ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego odwołano Alicję Knast.