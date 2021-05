Mysłowice: Wyremontowane zostaną tory i ulice wzdłuż linii tramwajowej nr 14

Remont torowiska linii nr 14 w centrum Mysłowic, a także sieci podziemnych i ulic wzdłuż tego połączenia, ma wykonać do końca września 2022 r. konsorcjum spółek z grupy NDI. W środę wykonawca poinformował o szczegółach pozyskanej inwestycji.

Przygotowane w poprzednich latach przedsięwzięcie pozwoli poprawić jakość bardzo zniszczonych dziś torów i ulic wzdłuż przecinającej śródmieście tramwajowej linii nr 14, która łączy mysłowicki dworzec kolejowy i centrum tego miasta z centrum Katowic. Wspólnymi zamawiającymi są miejscowy magistrat - w części drogowej oraz samorządowa spółka Tramwaje Śląskie - w części tramwajowej.

Jak poinformowała w środę sopocka grupa NDI, będzie ona wykonawcą wartej ponad 54,8 mln zł inwestycji. Obejmie ona modernizację torowiska i sieci trakcyjnej dwutorowej linii tramwaju nr 14 w ciągu mysłowickich ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców. Obejmie także cały tamtejszy układ drogowy oraz sieci podziemne.

Grupa NDI podała m.in., że zakres prac obejmuje również modernizację pętli tramwajowej w rejonie dworca kolejowego, a nowe wbudowane w nawierzchnię ulic torowisko (blisko 4 km toru pojedynczego) będzie wykonywane w technologii tzw. szyny pływającej (szyny mocowane są elastyczną masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej w kanałach szynowych betonowych płyt torowych).

Wykonawca poinformował też, że roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdy oraz wloty ulic poprzecznych. Zaplanowano budowę ronda u zbiegu ulic Krakowskiej i Towarowej. Częściowo zmieni się lokalizacja przystanków, powstaną także nowe: przy skrzyżowaniu pl. Mieroszewskich i ul. Słowackiego oraz nieopodal komendy policji.

Przed wykonaniem prac torowych i drogowych przewidziano przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej z przyłączami, sieci gazowej i wodociągowej, sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Wraz z remontami ulic przebudowane zostanie też oświetlenie uliczne.

Inwestorem zakresu torowego są Tramwaje Śląskie, część drogową finansuje samorząd Mysłowic. Przewoźnik i miasto prowadziły pod tym kątem wspólny przetarg od początku listopada ub. roku. Oferty otwarto pod koniec stycznia br. Zgodnie z opublikowaną wówczas informacją cena najtańszej oferty spółek z grupy NDI wynosiła 52,8 mln zł brutto. Termin zakończenia prac to koniec września 2022 r.

Tramwaje Śląskie prowadzą swoją część zadania w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cały składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.

Samorząd Mysłowic do swojej części inwestycji pozyskał wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z informacjami lokalnych mediów na poziomie 1 mln zł. Pierwotnie miasto zabezpieczyło pod kątem szacowanego na ok. 75 mln zł przedsięwzięcia kwotę 22,8 mln zł. Łącznie w ramach RFIL samorząd Mysłowic otrzymał dotąd na różne cele ponad 44,5 mln zł.

