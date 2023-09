MZ: 1,5 mld zł na wsparcie SOR

- Ministerstwo Zdrowia informuje:

Do 1,5 mld zł zostaną zwiększone środki finansowe przeznaczone na wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w ramach Funduszu Medycznego. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

"Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR" - mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka i przekonuje: "Dzięki tym inwestycjom pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu. Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę - często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Dlatego te środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie".

Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, stwierdza, że dzisiejsza informacja o konkursie to nowa odsłona ustawy o Funduszu Medycznym. "To dobra wiadomości dla dyrektorów, pracowników SOR, ale przede wszystkim dla Polek i Polaków. Historycznie duże środki finansowe trafią na remonty i modernizację oddziałów ratunkowych" - podsumowuje.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak dodaje: "to kolejny kamień milowy w dofinansowaniu sektora ochrony zdrowia i jednocześnie pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunudszu modernizacji podmiotów leczniczych dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85 proc. dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze zaskutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków, czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu Ministra Zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł".

"Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować kolejny konkurs i że wszystkie cztery subfundusze w ramach Funduszu Medycznego są aktywne. Z każdego został ogłoszony co najmniej jednej konkurs. To pozwoliło wprowadzić ogromny strumień środków inwestycyjnych do polskiego systemu ochrony zdrowia" - mówi prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Pan profesor podkreśla, że: "Wszyscy mamy świadomość trudności związanych z pracą SOR-ów. To jest naprawdę bardzo trudny segment ochrony zdrowia na świecie, nie tylko w Polsce. Dlatego bardzo ważne jest by w niego inwestować. Cieszy mnie to, że mamy szanse na poprawę, a pacjenci dzięki tym środkom będą lepiej, szybciej i sprawniej obsługiwani i będą mieli dostęp do nowocześniejszej, bardziej dokładnej diagnostyki".

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna - 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku. Więcej informacji oraz lista rankingowa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozstrzygniety-konkurs-na-szpitalne-oddzialy-ratunkowe-sor-ze-srodkow-funduszu-medycznego

