MZ: Z Internetowego Konta Pacjenta skorzystało 2,5 mln Polaków

Internetowe Konto Pacjenta, w którym można sprawdzić informacje o zdrowiu swoim i swych bliskich czy e-receptę jest najbardziej znaną aplikacją usług medycznych. Skorzystało z niej 2,5 mln Polaków, a słyszało o niej 33 proc. – wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Centrum e-Zdrowia.

Jak pokazało przeprowadzane w kwietniu badanie, połowa użytkowników Internetowego Konta Pacjenta (IKE) - dostępnego w serwisie www.pacjent.gov.pl - korzysta z niego aktywnie, a niemal dwie trzecie loguje się, aby sprawdzić otrzymaną e-receptę. O serwisie słyszało z kolei 31 proc. badanych.

"Im starsza grupa wiekowa, tym korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta jest częstsze" - wynika z badania. Wśród użytkowników przeważają osoby powyżej 65 lat. Stanowią one 55 proc. badanych.

Badanie wskazuje też na to, że użytkownicy IKE logują się na nie przynajmniej raz w miesiącu (38 proc.), a jedynie co dziesiąta osoba logowała się tylko raz. Z kolei najwięcej użytkowników aktywowało je w okresie kwiecień-październik 2019 r. i w marcu 2020 r., na co - jak wskazuje resort - może mieć wpływ epidemia i potrzeba skorzystania z e-recepty lub z innych usług online w ochronie zdrowia.

"Sytuacja związana z epidemią przyspieszyła cyfryzację w wielu dziedzinach życia i pokazała, że nie ma już od niej odwrotu. Szczególnie w ochronie zdrowia. Mimo iż epidemia jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, to dzięki konsekwentnemu realizowaniu kolejnych etapów informatyzacji ochrony zdrowia, praktycznie od razu mogliśmy przestawić się na telemedycynę i świadczenie usług w sieci. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zainteresowanie Polaków e-usługami w ochronie zdrowia, z których można korzystać bez wychodzenia z domu i tym samym zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem, zdecydowanie wzrosło. Jestem przekonana, że osoby, które skorzystały z cyfrowych usług w ochronie zdrowia miały pozytywne z nimi doświadczenia i dołączą do grona entuzjastów telemedycyny" - stwierdziła dyrektor Centrum e-Zdrowia Agnieszka Kister.

Z badania wynika także, że Polacy dowiadują się o IKE z mediów: z telewizji (41 proc.), internetu (26 proc.) i z radia (16 proc.). Częstym źródłem informacji jest także rodzina lub znajomi (26 proc.) i materiały informacyjno-edukacyjne, w szczególności ulotki dystrybuowane w przychodniach (24 proc).

Do pierwszego logowania się na Internetowe Konto Pacjenta najczęściej skłaniał użytkowników dostęp do wystawionych e-recept i możliwość ich przeglądania (27 proc.), możliwość otrzymania e-recepty w przypadku choroby przewlekłej bez konieczności wizyty u lekarza (13 proc) oraz dostęp do historii wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możliwość dawkowania przepisanego leku czy dostęp do innych zaświadczeń lekarskich, np. e-zwolnień.

Konto pozytywnie ocenia 76 proc. użytkowników. Jak wskazali, jest ono przydatne, szczególnie ze względu na możliwość stałego wglądu do swoich informacji medycznych.

"Możliwość przeglądania wystawionych e-recept i e-skierowań wskazało aż 84 proc., a blisko dwie trzecie dostęp do informacji medycznych dzieci do 18. roku życia.73 proc. ankietowanych deklaruje, że nic im nie utrudnia korzystania z aplikacji, a blisko połowa (49 proc.) jest skłonnych polecić ją innym" - wynika z badania.

Jednocześnie niemal wszyscy badani (93 proc.) deklarują, że słyszeli o e-recepcie. Wśród osób mających IKE, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi aż 97 proc. Prawie 100 proc. ankietowanych nie miała żadnych trudności z realizacją e-recepty.

"E-recepta jest pozytywnie oceniana przez 84 proc. badanych. Polacy najbardziej doceniają to, że dzięki niej nie muszą już iść osobiście do przychodni, żeby otrzymać receptę na kontynuację leczenia (48 proc.) oraz brak papierowej postaci recepty (42 proc.). Badanie potwierdza też, że e-recepta to wygoda i duże ułatwienie dla Polaków - tak sądzi ponad 40 proc. badanych" - podsumowano w badaniu.