Na 100 najaktywniejszych gmin w Czystym Powietrzu – 25 z woj. śląskiego

Na 100 najaktywniejszych w ub. roku gmin w rządowym programie wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze 25 w skali kraju było z woj. śląskiego - wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wtorek przedstawiciele PAS i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) wyróżnili dyplomem samorząd gminy Goczałkowice-Zdrój, która znalazła się na szczycie ubiegłorocznego rankingu. Ranking ten oparty jest na zestawieniu liczby wniosków złożonych w gminie i liczby znajdujących się w niej budynków jednorodzinnych.

Jak poinformował we wtorek koordynator PAS w woj. śląskim Emil Nagalewski, śląskie gminy ponownie zdominowały czołówkę rankingu aktywności gmin w Czystym Powietrzu. Ranking ten PAS i NFOŚiGW przygotowywały wcześniej w ujęciu kwartalnym dla 2477 gmin w całej Polsce; teraz podsumowano w ten sposób cały ub. rok.

Liderem rankingu za 2022 r. została gmina Goczałkowice-Zdrój z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli 143 wnioski do programu w ub. roku. Kolejne były Górno (Świętokrzyskie) z 288 wnioskami, Stare Pole (Pomorskie) z 56 wnioskami, Obrowo (Kujawsko-Pomorskie) z 395 wnioskami i Masłów (Świętokrzyskie) z 244 wnioskami.

W pierwszej 30 z woj. śląskiego w rankingu pojawiły się także Opatów (pow. kłobucki), Toszek, Radlin, Kornowac, Krzepice i Blachownia. Ilościowo najwięcej wniosków na wymianę kotłów (w pierwszej setce rankingu za 2022 r.), po 395, złożono w podtoruńskim Obrowie i w Jastrzębiu-Zdroju.

"To cieszy, że to nasze zestawienie w zasadzie zdominowały mniejsze gminy. Stereotypowo uznaje się, że problem smogu, problem zanieczyszczeń powietrza, to problem raczej dużych i wielkich aglomeracji miejskich. Z naszych analiz wynika, że jednak mniejsze miejscowości mają z tym największy problem. Przez wiele lat nie było tej świadomości w mniejszych miejscowościach, teraz na szczęście to się zmieniło" - mówił koordynator PAS w woj. śląskim.

Przypomniał, że Goczałkowice są uzdrowiskiem - zgodnie z tym paradoksem, że wiele uzdrowisk w Polsce mierzy się z tym problemem złej jakości powietrza. "Dobrze się stało, że w Goczałkowicach nikt nie obraził się na rzeczywistość, tylko wszyscy zakasali rękawy i mieszkańcy i samorząd wzięli się do roboty. Ten dobry wynik w naszym rankingu przełoży się bardzo szybko na poprawę jakości powietrza" - ocenił Nagalewski.

Sekretarz gminy Maria Ożarowska uznała, że ranking pokazuje zarówno aktywność mieszkańców, jak i zaangażowanie lokalnego samorządu w działania na rzecz ochrony środowiska. Podkreśliła, że nie jest to kwestia ostatnich dwóch czy trzech lat, bo jako gmina uzdrowiskowa jest ona zobowiązana do wykonywania szeregu działań, mających zapewnić spełnienie zaostrzonych wymogów w zakresie jakości powietrza i innych elementów środowiska.

Prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek podkreślił, że ta instytucja na co dzień widzi aktywność Goczałkowic w programie Czyste Powietrze i innych szeroko pojętych działaniach - stąd wyróżniła ją ostatnio swoją nagrodą, Zielonym Czekiem, właśnie w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza.

Pracująca w goczałkowickim gminnym punkcie Czystego Powietrza Monika Hassa powiedziała PAP, że w całej gminie jest jeszcze do wymiany 400 kotłów poniżej 5. klasy emisyjności. "Czyli to są nasi potencjalni beneficjenci Czystego Powietrza - i o nich walczymy. Codziennie, za każdym razem, kiedy przychodzę do pracy, staram się taką osobę wyłowić i zaproponować wymianę kotła" - zapewniła Hassa.

Sekretarz gminy oceniła, że problem związany z tempem wymiany starych kotłów jest w części mentalny, lecz głównie finansowy. "Mamy więc połączenie programu Czyste Powietrze z naszym gminnym programem ochrony powietrza. Staramy się, łącząc obydwa programy, zaproponować naszym mieszkańcom optymalną pomoc w dofinansowaniu" - zadeklarowała Ożarowska.

Dodała, że gmina przystąpiła też do programu Ciepłe Mieszkanie, w którym pozyskała z katowickiego WFOŚiGW 1,128 mln na zł realizację 50 inwestycji w latach 2023-24.

W woj. śląskim od 1 stycznia ub. roku uchwała antysmogowa zakazuje użytkowania kotłów wyprodukowanych przed 1 września 2007 r.

Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w 3 mln budynków jednorodzinnych w kraju. Program m.in. wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 r. Jak informowano pod koniec 2022 r., do tego czasu złożono w nim ponad 530 tys. wniosków na blisko 10 mld zł dotacji, a zawarto umowy na ponad 8,3 mld zł. Wypłacono ponad 4 mld zł (na rozliczenie inwestycji beneficjenci mają do 36 miesięcy stąd różnica pomiędzy kwotą wskazaną w umowach i kwotą wypłaconych środków).

Od tego roku funkcjonuje nowa odsłona programu, w której podwyższono progi dochodowe, jak i dofinansowania do wymiany pieca grzewczego i termomodernizacji. Maksymalna dotacja może wynieść 136 tys. zł

Ranking aktywności gmin w programie Czyste Powietrze powstaje przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

