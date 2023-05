Na 800 plus się nie skończy. PiS ma w zanadrzu więcej obietnic

Zamiana 500 plus na 800 plus to na razie główna przedwyborcza obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego szykuje już jednak kolejne propozycje, które miałyby pomóc jej wygrać jesienne wybory parlamentarne.

800 plus, bezpłatne leki na receptę dla dzieci i osób 65+ oraz darmowe autostrady dla samochodów osobowych - takie obietnice przy okazji konwencji programowej PiS 14 maja zgłosił lider partii Jarosław Kaczyński. W mediach pojawiają się już jednak doniesienia, że na tym się nie skończy.

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa wprowadzenie na stałe jako gotowych mechanizmów tarczy covidowej, antyinflacyjnej i energetycznej. Chodzi o to, by mogły być one wdrażane za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba, bez konieczności uchwalania za każdym razem nowego prawa.

- Rozważamy wprowadzenie takich mechanizmów na stałe. Byłyby uruchamiane w momencie kłopotów gospodarczych i których to mechanizmów nie trzeba będzie wymyślać za każdym razem od początku - stwierdził związany z rządem rozmówca gazety.

Partia Jarosława Kaczyńskiego chce też, żeby urzędy skarbowe w ramach swych obowiązków świadczyły usługi księgowe przedsiębiorcom. Za ich zgodą urzędnicy rozliczaliby firmę.

Rozważane jest też wprowadzenie pakietu dla przedsiębiorczych kobiet. Miałyby one otrzymywać granty oraz bony m.in. na opiekę nad dziećmi.

Dalsze zmiany dotyczyłyby też 500 plus. Oprócz podwyżki do kwoty 800 zł z początkiem 2024 roku rządząca partia rozważa też wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia.

O dotychczasowe przedwyborcze obietnice PiS spytaliśmy wczoraj byłego premiera i byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę.

- Trzeba będzie za to zapłacić z inflacji, będziemy mieć podatki inflacyjne jeszcze wyższe, nawet jeśli się dodrukuje pieniądze - bo przecież mamy chętnego do druku - to przełoży się to na inflację - skomentował Marek Belka. Więcej w linku poniżej.

