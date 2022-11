Na COP27 kompromisowy tekst rezolucji

Konferencja klimatyczna ONZ przyjęła w niedzielę rano deklarację końcową wzywającą do „szybkiej” redukcji emisji gazów cieplarnianych i potwierdzającą cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. C., informuje AFP.

Ostateczna rezolucja Konferencji klimatycznej ONZ, która odbyła się w Sharm el-Sheikh w Egipcie, została skrytykowana przez niektóre kraje jako niewystarczająco ambitna, ale została przyjęta w drodze konsensusu po ostatnim maratonie negocjacyjnym,poinformowała AFP.

